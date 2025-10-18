En Mar del Plata, Rogelio Frigerio sorprendió a empresarios y referentes políticos al proponer eliminar las elecciones legislativas de medio término, señalando que estos comicios generan “ruido político y económico” cuando un gobierno aún no consolida su rumbo.

“Hay que revisar para ver si hace falta un cambio en la Constitución por las elecciones de medio término”, afirmó el gobernador de Entre Ríos ante el auditorio del 61° Coloquio de IDEA.

El exministro del Interior de Mauricio Macri dejó claro que su propuesta no es neutral: busca fortalecer al Gobierno nacional y respaldar las reformas que Milei promueve. “Comparto el norte del Gobierno: un Estado que genere condiciones para el desarrollo y el empleo privado”, remarcó, mostrando un giro evidente desde su rol tradicional dentro del PRO.

También defendió la necesidad de ampliar la base política del oficialismo y reconoció que algunos dirigentes que se alejaron del Gobierno podrían reconsiderar sus posiciones ante la importancia de “definir el destino de la Argentina”.

Rogelio Frigerio junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Frigerio justifica la propuesta: “El ruido electoral condiciona el rumbo del Gobierno”

Para el gobernador entrerriano, los comicios legislativos intermedios generan un “ruido” que dificulta la consolidación del rumbo de un gobierno, y puso como ejemplo la situación actual de Javier Milei, que encara este turno electoral a menos de dos años de asumir.

Según Frigerio, estas elecciones condicionan la toma de decisiones y pueden afectar la estabilidad política y económica del país, lo que justifica, a su entender, la necesidad de revisar su continuidad en el calendario electoral.

En ese marco, también se refirió a la asistencia internacional solicitada por el Gobierno: “No está mal pedir ayuda y hoy la Argentina necesita una mano”, señaló. Además, reconoció errores en la gestión oficial y anticipó que tras el 26 de octubre habrá cambios en la relación entre el Poder Ejecutivo y las provincias. El gobernador aseguró que algunos dirigentes que se alejaron recientemente podrían revisar sus posiciones, porque “se define el destino de la Argentina y no si te trataron bien o mal”.