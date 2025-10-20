Encuesta: polarización total a horas de las elecciones

A días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, un nuevo sondeo de la consultora Circuitos confirma el empate técnico que domina el clima político en Entre Ríos, donde la disputa se concentra entre La Libertad Avanza (LLA) y el Partido Justicialista (PJ).

El estudio, realizado entre el 14 y el 16 de octubre sobre una muestra de 831 personas, arroja que la lista encabezada por Joaquín Benegas Lynch y Andrés Laumann, alianza entre Javier Milei y Rogelio Frigerio, reúne el 43% de intención de voto. En tanto, el binomio Adán Bahl–Guillermo Michel, que nuclea al peronismo, alcanza el 40,5%.

De esta manera, Circuitos ratifica el mapa político partido en dos en la provincia, con ambas fuerzas concentrando más del 80% del electorado y dejando poco margen para terceros espacios.

Terceras fuerzas y la fractura peronista

En tercer lugar se ubica la propuesta que lidera Carolina Gaillard, con el 3,9%. Su espacio, Ahora 503, impulsa a Paola Rubattino como candidata a diputada nacional y recibió recientemente el respaldo de Juan Grabois, tras quedar fuera de la interna peronista en junio.

Le sigue el Frente de Izquierda (MST), con 2,6% de intención de voto, encabezado por Sofía Cáceres Sforza y Nadia Burgos. En tanto, la fórmula Héctor Maya–Gustavo Guzmán (Entrerrianos Unidos) reúne 2,2%, y Emilio Martínez Garbino–Silvio Farach (PES) alcanzan el 1,9%. Finalmente, el MAS (Juan Cruz Ross–Nahuel Leiss Pou) cierra con 1,1%, mientras que los indecisos representan el 4,8%.

Apatía electoral y participación en duda

Más allá de la paridad, el dato que más preocupa a los analistas es el bajo nivel de entusiasmo ciudadano. Según Circuitos, solo el 44,4% de los encuestados aseguró que irá a votar, mientras que un 17,8% dijo que “es muy probable” que lo haga. En tanto, el 20,8% respondió que es “poco probable”, un 9,5% que no concurrirá y un 7,5% aún no lo decidió.

El escenario confirma una apatía generalizada, en línea con otros estudios —como el de la consultora DC, que mostró una ventaja libertaria de casi nueve puntos pero un nivel de indecisión que rozaba el 14%—.

Los analistas coinciden en que la participación será determinante: un mayor ausentismo podría favorecer al oficialismo nacional, mientras que una movilización fuerte en los centros urbanos podría inclinar la balanza hacia el peronismo provincial.

Qué se juega Entre Ríos en el Congreso

Este domingo, Entre Ríos renovará cinco bancas en Diputados y tres en el Senado. De los cinco escaños actuales, tres pertenecen al oficialismo nacional y dos al peronismo. En la Cámara Alta, finalizan su mandato Stella Olalla (UCR), Alfredo De Angeli (PRO) y Stefanía Cora (PJ), quien reemplazó al destituido Edgardo Kueider, aún detenido en Paraguay.

De repetirse los resultados de Circuitos, la distribución de poder en el Congreso no sufriría grandes cambios. LLA mantendría las bancas afines al oficialismo actual, con Benegas Lynch y Almeida ocupando los lugares que hoy ocupan los radicales, mientras que Bahl reemplazaría a Cora en representación del PJ.

En Diputados ingresarían Laumann, Fregonese y Darío Schneider (UCR) por LLA; y Michel y Marianela Marclay por el PJ. La presencia libertaria se ampliaría así en el recinto, sumando “sangre violeta entrerriana” junto a la del actual diputado Beltrán Benedit.

Con una diferencia dentro del margen de error y una participación ciudadana en duda, Entre Ríos llega a las urnas partida y expectante. Tanto libertarios como peronistas confían en que la elección se definirá voto a voto, en un contexto donde la apatía y el desencanto se convirtieron en protagonistas de la campaña.