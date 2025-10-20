Milei explicó cómo usará el swap con Estados Unidos y apuntó contra el kirchnerismo

Milei explicó cómo usará el swap con Estados Unidos y apuntó contra el kirchnerismo

El presidente Javier Milei detalló este lunes el alcance del swap por US$ 20.000 millones con el Tesoro de los Estados Unidos, en el marco de su estrategia para bajar el riesgo país y estabilizar el dólar. Aseguró que se trata de un “intercambio de monedas” que busca dar seguridad a los inversores y negó que implique la entrega de recursos o condiciones ocultas.

Un acuerdo para estabilizar la economía

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro estadounidense por un monto de hasta US$ 20.000 millones. Según el parte oficial, el objetivo es preservar la estabilidad de precios y fortalecer las reservas internacionales.

El documento difundido por el BCRA destaca que “estas operaciones permitirán ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponibles”, en línea con las funciones del organismo.

Desde el Gobierno interpretan este paso como una señal política clave para reforzar la confianza externa y sostener el proceso de desinflación.

Milei: “Es para darle seguridad a quienes invirtieron en Argentina”

Durante una entrevista con Canal 8 de Tucumán, Milei aclaró que el swap “es un intercambio de monedas. Nosotros tenemos un crédito por US$ 20.000 millones y ellos tienen crédito en pesos por el mismo monto. Este mecanismo solo se ejecuta cuando se necesita”.

“En caso de que no podamos salir al mercado de capitales porque el riesgo país sigue siendo muy alto, haremos los pagos del 2026 utilizando esa línea, lo cual sería tomar deuda para pagar deuda. El objetivo es brindar seguridad a quienes invirtieron en el país”, explicó el mandatario.

Además, Milei aseguró que la medida beneficiará tanto a empresas como a particulares: “Sirve para financiar inversiones, capital de trabajo e incluso para que los argentinos puedan comprarse una casa”.

Cruce con el kirchnerismo

Ante versiones opositoras que señalaban que el Gobierno debía entregar recursos a cambio del acuerdo, Milei fue tajante: “Eso es una mentira del kirchnerismo. No se dejen psicopatear por los kirchneristas ni compren la mentira de un psicópata”.

El Presidente remarcó que la negociación se realizó “bajo la lógica capitalista, donde ambas partes se benefician”. Y subrayó: “Esto es beneficioso tanto para Argentina como para Estados Unidos”.

Qué implica el swap con Estados Unidos

El swap con el Tesoro de EE.UU. marca un hito en la política económica del Gobierno libertario. Con este mecanismo, el BCRA obtiene respaldo financiero que puede usar en caso de una eventual restricción de acceso a los mercados internacionales.

Según analistas, la medida refuerza la capacidad de pago de la Argentina y busca reducir la percepción de riesgo, aunque también refleja la dependencia de financiamiento externo en un contexto de tasas altas y reservas ajustadas.