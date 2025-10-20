Ishii recordó la independencia de José C. Paz y fue distinguido por su labor educativa en Corea
El intendente Mario Ishii evocó los inicios de la lucha por la independencia de José C. Paz, celebró los avances del distrito y destacó un nuevo reconocimiento recibido en Corea por su trabajo en educación y cooperación internacional.Municipales20 de octubre de 2025Andrés Montero
José C. Paz celebró un nuevo aniversario de su autonomía con palabras cargadas de emoción del intendente Mario Ishii, quien recordó el largo camino recorrido hasta alcanzar la independencia del distrito.
“Hoy es un día muy especial para mí y para todos los vecinos de José C. Paz. Hace exactamente 35 años comenzamos a soñar con algo que parecía imposible: la independencia de nuestro partido”, expresó el jefe comunal.
Ishii rememoró los primeros pasos de aquella lucha: “Recuerdo esos días como si fueran ayer. Junto a un grupo de compañeros, empezamos a luchar por dividir General Sarmiento y darle a José C. Paz la autonomía que merecía. Muchos se reían, otros decían que era una locura, que nunca lo lograríamos. Pero nosotros teníamos fe y convicción”.
Según relató, fueron cuatro años de trabajo incansable hasta que el esfuerzo tuvo su recompensa. “El 20 de octubre de 1994 salió la Ley que nos dio vida propia. Hoy José C. Paz cumple 31 años como distrito independiente”, recordó el intendente.
Hoy es un día muy especial para mí y para todos los vecinos de José C. Paz. Hace exactamente 35 años comenzamos a soñar con algo que parecía imposible: la independencia de nuestro partido.— Mario Ishii (@ishiiargentina) October 20, 2025
Recuerdo esos días como si fueran ayer. Junto a un grupo de compañeros, empezamos a luchar… pic.twitter.com/PGogZ2t1CH
“Ver todo lo que hemos construido juntos me llena el corazón de orgullo. De ser un sueño imposible, pasamos a ser un distrito pujante, en constante crecimiento, con identidad propia y futuro prometedor”, añadió Ishii, quien agradeció a los vecinos y vecinas que acompañaron el proceso: “Gracias a Dios y a cada vecino que creyó en este proyecto. Lo que era una utopía hoy es una realidad que nos enorgullece a todos. ¡Feliz Aniversario, José C. Paz!”.
Reconocimiento internacional en Corea
En el marco de las celebraciones, Ishii compartió también un importante reconocimiento recibido en el exterior. “Tuve el gran orgullo de ser reconocido en la República de Corea por mi labor en la promoción de la educación universitaria y la cooperación internacional”, anunció.
El intendente recibió la Medalla y Placa al Liderazgo Global del Premio de Honor, otorgada por la Midwest University de Estados Unidos.
Durante su visita, Ishii participó además en la Conferencia Internacional de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO, donde disertó sobre la Agenda 2030 y firmó un Memorándum de Cooperación entre la Midwest University y el Municipio de José C. Paz para impulsar nuevos programas de formación y capacitación.
Educación municipal y reconocimiento de UNESCO
El intendente recordó también los inicios del sistema educativo local: “Hace 24 años, en plena crisis del 2001, inauguramos el Centro Municipal de Estudios en Alem y Pueyrredón. Un proyecto que nació para darle a nuestros vecinos educación, formación e inclusión en los momentos más difíciles del país”.
Con el paso del tiempo, el espacio se consolidó como una herramienta clave de desarrollo: “Hoy miles de paceños se formaron en sus aulas, con cursos y oficios que abren oportunidades”, destacó Ishii, quien subrayó que “José C. Paz fue reconocida por UNESCO como Ciudad del Aprendizaje”.
“La educación municipal es nuestro motor de progreso para nuestra comunidad”, afirmó, reafirmando así el compromiso del distrito con la formación, la inclusión y el desarrollo humano.
Golía impulsa obras, créditos productivos y mejoras en escuelas
El intendente Darío Golía firmó un contrato con la Cooperativa Eléctrica para obras de alumbrado, encabezó la entrega de créditos y plantas frutales, y supervisa el avance en la Escuela Técnica N°1.
Ramón Lanús: "El futuro del país está en juego"
El jefe comunal de San Isidro, Ramón Lanús, se refirió a las elecciones del domingo. Pidió defender el rumbo del proyecto que encabeza Milei.
Rumbo a una gestión modelo: San Nicolás se prepara para certificar su eficiencia
El municipio que conduce Santiago Passaglia avanza en el proceso de certificación “Gestión Eficiente”, un reconocimiento que distingue a las ciudades que planifican con datos, escuchan a sus vecinos y promueven la transparencia.
Zamora remarcó el compromiso de su gestión con la salud
El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del décimo aniversario del Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”. "La consolidación del Hospital Materno Infantil de Tigre nos convoca a seguir trabajando para mejorar todos los aspectos de la salud", dijo.
¿Qué confirma la última encuesta a dos semanas de las elecciones nacionales?
Fuerte polarización y caída del oficialismo: una nueva encuesta nacional marca la ventaja del peronismo sobre Javier Milei rumbo a las elecciones.
Plan de lucha universitario: exigen aplicar la Ley de Financiamiento
Docentes y no docentes universitarios lanzan paro y jornadas de protesta ante la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento y actualizar salarios.
Milei avanza con una reforma laboral a medida del empresariado
Milei acelera una reforma laboral que busca eliminar convenios, flexibilizar despidos y extender jornadas. Crece la alarma sindical y política.