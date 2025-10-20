José C. Paz celebró un nuevo aniversario de su autonomía con palabras cargadas de emoción del intendente Mario Ishii, quien recordó el largo camino recorrido hasta alcanzar la independencia del distrito.

“Hoy es un día muy especial para mí y para todos los vecinos de José C. Paz. Hace exactamente 35 años comenzamos a soñar con algo que parecía imposible: la independencia de nuestro partido”, expresó el jefe comunal.

Ishii rememoró los primeros pasos de aquella lucha: “Recuerdo esos días como si fueran ayer. Junto a un grupo de compañeros, empezamos a luchar por dividir General Sarmiento y darle a José C. Paz la autonomía que merecía. Muchos se reían, otros decían que era una locura, que nunca lo lograríamos. Pero nosotros teníamos fe y convicción”.

Según relató, fueron cuatro años de trabajo incansable hasta que el esfuerzo tuvo su recompensa. “El 20 de octubre de 1994 salió la Ley que nos dio vida propia. Hoy José C. Paz cumple 31 años como distrito independiente”, recordó el intendente.

pic.twitter.com/PGogZ2t1CH — Mario Ishii (@ishiiargentina) October 20, 2025

“Ver todo lo que hemos construido juntos me llena el corazón de orgullo. De ser un sueño imposible, pasamos a ser un distrito pujante, en constante crecimiento, con identidad propia y futuro prometedor”, añadió Ishii, quien agradeció a los vecinos y vecinas que acompañaron el proceso: “Gracias a Dios y a cada vecino que creyó en este proyecto. Lo que era una utopía hoy es una realidad que nos enorgullece a todos. ¡Feliz Aniversario, José C. Paz!”.



Reconocimiento internacional en Corea

En el marco de las celebraciones, Ishii compartió también un importante reconocimiento recibido en el exterior. “Tuve el gran orgullo de ser reconocido en la República de Corea por mi labor en la promoción de la educación universitaria y la cooperación internacional”, anunció.

El intendente recibió la Medalla y Placa al Liderazgo Global del Premio de Honor, otorgada por la Midwest University de Estados Unidos.

Durante su visita, Ishii participó además en la Conferencia Internacional de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO, donde disertó sobre la Agenda 2030 y firmó un Memorándum de Cooperación entre la Midwest University y el Municipio de José C. Paz para impulsar nuevos programas de formación y capacitación.



Educación municipal y reconocimiento de UNESCO

El intendente recordó también los inicios del sistema educativo local: “Hace 24 años, en plena crisis del 2001, inauguramos el Centro Municipal de Estudios en Alem y Pueyrredón. Un proyecto que nació para darle a nuestros vecinos educación, formación e inclusión en los momentos más difíciles del país”.

Con el paso del tiempo, el espacio se consolidó como una herramienta clave de desarrollo: “Hoy miles de paceños se formaron en sus aulas, con cursos y oficios que abren oportunidades”, destacó Ishii, quien subrayó que “José C. Paz fue reconocida por UNESCO como Ciudad del Aprendizaje”.

“La educación municipal es nuestro motor de progreso para nuestra comunidad”, afirmó, reafirmando así el compromiso del distrito con la formación, la inclusión y el desarrollo humano.