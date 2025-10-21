Caren Tepp logró un fallo judicial contra fake news de Milei

A pocos días de las elecciones legislativas nacionales, la Justicia Federal de Santa Fe falló a favor de Caren Tepp, candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, y ordenó eliminar mensajes falsos que habían sido reposteados por el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, que consideró que la difusión de cartelería adulterada “podría generar confusión en el electorado”, según lo establecido en el artículo 140 del Código Electoral Nacional, que sanciona la manipulación o falsificación de material proselitista.

Mensajes falsos en redes y un fallo ejemplar

El conflicto comenzó la semana pasada, cuando el mandatario compartió en sus cuentas oficiales una serie de afiches apócrifos que simulaban ser parte de la campaña de Tepp en Santa Fe. En ellos, se alteraba el mensaje original de la candidata, reemplazando el lema “Frenar a Milei, empezar lo que viene” por una frase falsa atribuida a ella: “Expropiar todos los campos”.

La difusión de estos mensajes generó una denuncia judicial presentada por Antonio Salinas, presidente del partido Ciudad Futura, una de las fuerzas que integra Fuerza Patria en la provincia. “Denunciamos una serie de afiches modificados mediante inteligencia artificial o programas de edición, con un claro perjuicio electoral”, explicó el dirigente.

El fallo judicial y la advertencia a las campañas

Tras analizar el caso, el juez Cuello Murúa resolvió que debía cesar de inmediato la circulación del contenido manipulado y ordenó su eliminación de redes sociales. El magistrado advirtió además sobre la necesidad de preservar la integridad de la información en la actual campaña electoral, en la que el uso de redes y plataformas digitales tiene un peso determinante.

El fallo coincidió con los lineamientos definidos por la Cámara Nacional Electoral, que recientemente instó a los partidos políticos a “garantizar la veracidad de los mensajes y materiales difundidos en entornos digitales”.

“La fake news como estrategia de campaña”

Según el dirigente Antonio Salinas, la publicación de Milei se enmarca en un tipo de comunicación habitual del oficialismo. “La sorpresa fue cuando advertimos que la cuenta oficial del presidente también replicaba esos carteles apócrifos. Forma parte del tipo de campaña que sigue La Libertad Avanza: agitar y promover noticias falsas, institucionalizando la fake news”, señaló.

El dirigente agregó que hechos similares se repiten desde 2023, cuando comenzaron a circular carteles falsos de distintos espacios opositores con mensajes distorsionados. “Se busca generar confusión y manipular el voto ciudadano”, sostuvo.

La resolución judicial llega en plena cuenta regresiva hacia los comicios del 26 de octubre, en los que se renovarán bancas del Congreso Nacional. Desde Fuerza Patria celebraron el fallo y destacaron que “marca un precedente importante para la protección de la democracia frente a las campañas basadas en desinformación”.