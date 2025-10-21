Taiana: “Este Gobierno va a dejar al país en una situación muy mala, hay que tener fuerza política para cambiarlo”

El candidato a diputado por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, analizó el escenario político a pocos días de las elecciones legislativas y lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei.

“El Gobierno de Milei representa a la ultraderecha que fagocitó a la derecha democrática”, sostuvo, marcando distancia con el oficialismo y advirtiendo sobre los efectos económicos y sociales del actual modelo.

Llamado a fortalecer la movilización social

Taiana consideró que las movilizaciones sociales deben incrementarse y que será necesario reforzar los vínculos con los sectores productivos más golpeados. “Hay que tener conexión con las industrias que están destruidas. Hay que hacer muchas cosas en poco tiempo, porque este Gobierno va a dejar al país en una situación muy mala”, aseguró el dirigente peronista.

El candidato destacó que el próximo ciclo político exigirá “mucha fuerza y conducción” para revertir el escenario actual: “Va a tener que haber mucha fuerza política para cambiar la situación. Será complicado. Tenemos que calificar qué gobierno queremos; en general no lo hacemos”, planteó.

Una tendencia global de ultraderecha

Taiana enmarcó el fenómeno de La Libertad Avanza dentro de una ola internacional. “No tenemos un Gobierno de un loco: tenemos un Gobierno de ultraderecha, como hay en todas partes del mundo. Fagocitó a la derecha democrática que se expresaba en Cambiemos, que tenía otros componentes, y el grueso de eso se lo tragó Milei y su espacio”, analizó.

Según el ex canciller, el ascenso del mileísmo no es un hecho aislado, sino parte de un proceso político que atraviesa a distintas democracias occidentales.

Críticas a figuras del oficialismo

El dirigente bonaerense también cuestionó a referentes cercanos al Gobierno y mencionó los casos judiciales que salpican a candidatos y funcionarios.

“La cabeza de la lista ya tuvo que renunciar por vínculos con el narcotráfico, lo mismo con Patricia Bullrich y otros políticos. El pasaje del narcotráfico al escenario político no es nuevo: Pablo Escobar fue diputado en Colombia”, comparó Taiana, al trazar un paralelismo con otros episodios históricos.

Expectativa electoral y confianza en un cambio

De cara a las elecciones del domingo, Taiana se mostró confiado en un retroceso del oficialismo y anticipó un cambio en el humor social.

“Creo que el Gobierno va a perder el domingo. Hace cinco meses decían que arrasaban, y la mitad de los dirigentes políticos creían lo mismo. Pero algunos no, y yo estaba entre los que creíamos que se podía derrotar al Gobierno”, afirmó.

El candidato sostuvo además que el resultado electoral será un reflejo del desgaste del Ejecutivo: “El 56% en el que basó su legitimidad de origen va a caer. Va a caer en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe. Va a tener un bajón enorme”, concluyó.