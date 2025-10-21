Fuerza Patria entró en la recta final de la campaña con una consigna clara: repetir la estrategia que le dio resultado el 7 de septiembre. Sin grandes actos, sin fotos de cierre y con un despliegue territorial que prioriza el contacto directo, el espacio que en provincia de Buenos Aires conduce Axel Kicillof busca consolidar su ventaja frente a La Libertad Avanza, en una elección que el propio gobernador definió como “decisiva para frenar el avance de las reformas del Gobierno nacional”.

Este lunes, la sede platense de la CGT fue el escenario del puntapié final. Allí, el movimiento obrero se mostró unido junto al gobernador y los principales candidatos bonaerenses.

“El Gobierno nacional insiste con que va a impulsar tres reformas estructurales, la laboral, la previsional y la impositiva, para seguir favoreciendo a los más ricos mientras reducen los sueldos y las jubilaciones”, lanzó Kicillof. Y desafió: “Que se animen a decirlo en voz alta: estamos a pocos días de ver en las urnas si la sociedad está de acuerdo o no con seguir por ese camino de recorte de derechos”.

La estrategia: cercanía, gestión y territorio

Desde La Plata confirmaron que Kicillof encabezará actividades entre este martes y el jueves, con foco en el interior y el conurbano. Estará en Pergamino, Ramallo, Carlos Tejedor y General Pinto, y cerrará la semana con recorridas en Almirante Brown y posiblemente San Martín.

“Vamos a seguir con las recorridas”, explicaron cerca del gobernador, al ratificar que no habrá acto masivo. La decisión responde al objetivo de sostener una campaña “austera y territorial”, similar a la que selló la victoria de septiembre.

Los números que manejan en el oficialismo provincial muestran una ventaja de entre 7 y 10 puntos sobre La Libertad Avanza. Sin embargo, admiten que el crecimiento libertario en algunos distritos obliga a reforzar el trabajo en el conurbano. El propio Jorge Taiana, primer candidato a diputado nacional, acompañará con una agenda paralela para “multiplicarse y no ir todos a los mismos lugares”.

Mientras tanto, Sergio Massa reapareció con un spot en redes sociales dirigido a los votantes de centro. “La primera es contar hasta siete. Como el 7 de septiembre, cuando empezamos a frenar a Milei. En la columna siete, la cruz a Jorge Taiana y Jimena López”, explicó el líder del Frente Renovador.

La CGT, en modo resistencia

El plenario de la CGT en La Plata marcó un punto alto del sprint final. “Milei le dio centralidad a la reforma laboral. Vaya tarea que tiene por delante el movimiento obrero, que es ser el frontón de resistencia a esas políticas”, advirtió Sergio Palazzo, que además reclamó una “reforma inclusiva” y con más trabajo formal.

Héctor Daer también llamó a “no quedarse solo con el triunfo de septiembre” y pidió “salir a consolidar el triunfo que nos permita dar el primer paso para la consolidación de un cambio”. A su lado estaban Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, Julio Castro, Antonino Di Tomasso y dirigentes de las CTA como Roberto Baradel y la ministra Estela Díaz.

La candidata Jimena López, única mujer en tomar la palabra, hizo su propio llamado a la autocrítica: “Necesitamos tener paridad en todos los lugares. No hay democracia sin nosotras”.

El acto cerró con un gesto político fuerte. “Axel tiene en la mochila el bastón de mariscal para conducirnos a la Rosada”, expresó el intendente Julio Alak ante los aplausos del público que entonó el cántico “Axel presidente”. Kicillof, sonriente, devolvió el saludo.