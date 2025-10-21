Espinoza: "Este edificio cuenta con toda la modernidad y tecnología"

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió las instalaciones del nuevo y moderno edificio para tramitar la licencia de conducir en la localidad de San Justo.

Municipales21 de octubre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El Departamento de Licencias de conducir municipal fue diseñado con infraestructura moderna e híper funcional, para ofrecer una mayor agilidad, comodidad y eficiencia a las vecinas y vecinos que se acercan a realizar los trámites del registro de manejo.

Edificio_Licencias_1

Durante su recorrida por las instalaciones del nuevo y moderno edificio para tramitar la licencia de conducir en la localidad de San Justo, Espinoza dijo “Nos llena de felicidad comunicar que en La Matanza se puede sacar la licencia de conducir en menos de 1 h y media y en un lugar modelo para Argentina”.

“Este nuevo edificio consta de dos plantas, más de 2.000 metros cuadrados, es muy cómodo y tiene una sala de espera hermosa en un espacio amigable. Además, tiene la pista de prueba aquí mismo para una mayor agilidad y eficiencia, y también una plaza de juegos para que usen los más chicos mientras los adultos hacen el trámite”, detalló Fernando Espinoza.

Javier Milei y Diego SantilliEl sprint final de LLA en provincia de Buenos Aires: sin Milei y con fiscalización en crisis

Detalles del edificio

El edificio cuenta con un área destinada a las impresiones y entregas de licencias; un aula equipada para exámenes teóricos; la sucursal de Banco Provincia Pagos para facilitar el cumplimiento de los requisitos administrativos; 10 boxes de atención simultánea al público; dos amplias salas de espera; consultorios médicos para la evaluación de aptitudes y una pista de maniobras diseñada específicamente para las pruebas prácticas.

“En La Matanza, además, hoy podemos sacar muy rápidamente los turnos para nuestra licencia de conducir ingresando a la página web del Municipio”, explicó Fernando Espinoza y finalizó: “Estamos muy felices de contar con este edificio hermoso, confortable, con toda la modernidad y la última tecnología, que mejora y facilita la gestión de servicios tan importantes para toda la comunidad”.

¿Cuánto le molesta que el presidente Javier Milei haga actos cantando y bailando?

Mucho

Poco

No me molesta

Te puede interesar
Populares
Mauro García, intendente de General Rodríguez.

Entrevista GLP. “General Rodríguez está sucio, abandonado e inseguro”: durísimo diagnóstico sobre la gestión de Mauro García

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas20 de octubre de 2025

Con calles anegadas, esquinas llenas de basura y un crecimiento “enorme” del delito, los vecinos denuncian la falta de respuestas y advierten que la administración del intendente no solo “ha empeorado” sino que “está en retroceso”. Aseguran que la ciudad parece “una película de terror, porque el panorama es tétrico y nadie viene al rescate”.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado