Espinoza: "Este edificio cuenta con toda la modernidad y tecnología"
El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, recorrió las instalaciones del nuevo y moderno edificio para tramitar la licencia de conducir en la localidad de San Justo.Municipales21 de octubre de 2025Soledad Castellano
El Departamento de Licencias de conducir municipal fue diseñado con infraestructura moderna e híper funcional, para ofrecer una mayor agilidad, comodidad y eficiencia a las vecinas y vecinos que se acercan a realizar los trámites del registro de manejo.
Durante su recorrida por las instalaciones del nuevo y moderno edificio para tramitar la licencia de conducir en la localidad de San Justo, Espinoza dijo “Nos llena de felicidad comunicar que en La Matanza se puede sacar la licencia de conducir en menos de 1 h y media y en un lugar modelo para Argentina”.
“Este nuevo edificio consta de dos plantas, más de 2.000 metros cuadrados, es muy cómodo y tiene una sala de espera hermosa en un espacio amigable. Además, tiene la pista de prueba aquí mismo para una mayor agilidad y eficiencia, y también una plaza de juegos para que usen los más chicos mientras los adultos hacen el trámite”, detalló Fernando Espinoza.
Detalles del edificio
El edificio cuenta con un área destinada a las impresiones y entregas de licencias; un aula equipada para exámenes teóricos; la sucursal de Banco Provincia Pagos para facilitar el cumplimiento de los requisitos administrativos; 10 boxes de atención simultánea al público; dos amplias salas de espera; consultorios médicos para la evaluación de aptitudes y una pista de maniobras diseñada específicamente para las pruebas prácticas.
“En La Matanza, además, hoy podemos sacar muy rápidamente los turnos para nuestra licencia de conducir ingresando a la página web del Municipio”, explicó Fernando Espinoza y finalizó: “Estamos muy felices de contar con este edificio hermoso, confortable, con toda la modernidad y la última tecnología, que mejora y facilita la gestión de servicios tan importantes para toda la comunidad”.
Wischnivetzky fortalece el cooperativismo en Mar Chiquita
En una agenda cargada de trabajo político y cultural, Walter Wischnivetzky reafirmó su compromiso con el desarrollo cooperativo y con los valores históricos del peronismo.
Leo Nardini: "Hay que ponerle un freno a Milei"
El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, viajó a Salta para acompañar a Juan Manuel Urtubey en último tramo de campaña.
Leandro N. Alem: Ferraris impulsa obras viales, educativas y de infraestructura
El intendente Carlos Ferraris encabezó una serie de acciones que incluyeron la reparación de la Ruta 50, la entrega de equipamiento escolar y de banderas institucionales, además de mejoras en espacios públicos de Alberdi.
Osuna: "Vamos a ponerle un freno a Milei y seguir construyendo el país que queremos"
El intendente de General Las Heras, Javier Osuna, habló de "la importancia de participar, militar y defender nuestros derechos".
Encuesta: polarización total a horas de las elecciones
Encuesta en Entre Ríos: empate técnico y baja participación. Benegas Lynch arriba, Bahl achica. Todo se define el domingo. Enterate todos los números.
Entrevista GLP. “General Rodríguez está sucio, abandonado e inseguro”: durísimo diagnóstico sobre la gestión de Mauro García
Con calles anegadas, esquinas llenas de basura y un crecimiento “enorme” del delito, los vecinos denuncian la falta de respuestas y advierten que la administración del intendente no solo “ha empeorado” sino que “está en retroceso”. Aseguran que la ciudad parece “una película de terror, porque el panorama es tétrico y nadie viene al rescate”.
Ishii recordó la independencia de José C. Paz y fue distinguido por su labor educativa en Corea
El intendente Mario Ishii evocó los inicios de la lucha por la independencia de José C. Paz, celebró los avances del distrito y destacó un nuevo reconocimiento recibido en Corea por su trabajo en educación y cooperación internacional.