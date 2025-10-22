A pesar de haber finalizado en el puesto 17 en la carrera principal del Gran Premio de los Estados Unidos, Franco Colapinto fue uno de los nombres más mencionados del fin de semana en la Fórmula 1.

El piloto argentino mostró una actitud competitiva que lo llevó incluso a desobedecer una orden de equipo de Alpine y sobrepasar a su compañero Pierre Gasly en las vueltas finales en el Circuito de las Américas.

Tras esa maniobra que generó repercusión, Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disputar el Gran Premio de México, la segunda parada de la gira americana de la F1.

A la espera de su futuro en la máxima categoría

Con solo cinco fechas restantes en el calendario 2025, y mientras se aguarda una definición sobre su continuidad en la categoría para la próxima temporada, el oriundo de Pilar buscará mejorar su rendimiento con el A525, un auto que él mismo considera mejor adaptado al trazado mexicano.

El equipo Alpine, último en la tabla de Constructores con apenas 20 puntos, atraviesa un año difícil, aunque Colapinto se muestra confiado en lograr un mejor desempeño.

En 2024, cuando competía con Williams, el argentino finalizó 12° en México, tras haber largado desde el puesto 16, quedando muy cerca de sumar puntos.

Cómo será el fin de semana en México

El cronograma del Gran Premio de México seguirá el formato tradicional, con tres sesiones de práctica, clasificación y carrera.

Viernes 24 de octubre: Práctica Libre 1 a las 15.30 (hora argentina) / 12.30 (México) y Práctica Libre 2 a las 19.00 (Argentina) / 16.00 (México).

Sábado 25: Práctica Libre 3 a las 14.30 (Argentina) / 11.30 (México) y Clasificación a las 18.00 (Argentina) / 15.00 (México).

Domingo 26: Carrera a 71 vueltas desde las 17.00 (Argentina) / 14.00 (México).

La competencia será transmitida por Disney+ y Fox Sports para Latinoamérica, además de F1TV, BandSports, DAZN, ESPN Deportes, Sky Italia y Sky Sports según el país.

Los números de Colapinto en su primera temporada

El piloto argentino debutó en la séptima fecha de la temporada, con un 16° lugar en Emilia-Romaña. Luego siguió con actuaciones variables:

Mónaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (sin largar), Bélgica (19° en Sprint y carrera) y Hungría (18°), donde sufrió inconvenientes en boxes.

Tras el receso, logró su mejor posición con Alpine en el GP de Países Bajos (12°), mientras que en las citas siguientes fue 17° en Monza, 19° en Azerbaiyán, 16° en Singapur y 17° en Austin, donde también fue 14° en la Sprint.

El circuito mexicano y sus desafíos

El Gran Premio de México celebrará este año su 62ª edición. El trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una longitud de poco más de 4 kilómetros, 17 curvas, dos zonas de DRS y una recta principal muy larga, lo que suele favorecer los sobrepasos.

La vuelta rápida en carrera pertenece a Valtteri Bottas (2021) con un tiempo de 1:17.714, mientras que el vencedor del año pasado fue Carlos Sainz con Ferrari.

El máximo ganador histórico del circuito es Max Verstappen, con cinco victorias.

Lo que resta del calendario 2025

Luego de México, la Fórmula 1 continuará con el siguiente cronograma:

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00.

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00.

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00.

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00.

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00.

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00.