El Día Nacional por el Derecho a la Identidad es una conmemoración argentina que cada 22 de octubre homenajea la creación de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo fijada el 22 de octubre de 1977. Establecido por la Ley 26.001, que fue sancionada el 16 de diciembre de 2004,​ se reconoce la lucha emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda y recuperación de los niños secuestrados por la última dictadura cívico militar. Además, Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo e histórica dirigente por los Derechos Humanos, celebra este miércoles sus 95 años.

Sobre esta fecha, intendentes e intendentas se expresaron en redes sociales. Al respecto, la mandamás de Quilmes y diputada provincial electa por Fuerza Patria, Mayra Mendoza, dijo: "Hoy celebramos la vida y la lucha de Estela, un ejemplo inmenso de amor, coraje y memoria. Gracias, Estela, por enseñarnos que la verdad y la justicia se conquistan con perseverancia y con el corazón. Tu historia sigue iluminando el camino de todas y todos los que soñamos con una Patria más justa y humana".

Por su parte, el alcalde de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (Unión Federal), Fernando Gray, escribió en X: "En el Día Nacional del Derecho a la Identidad, celebro también la vida y la lucha de Estela de Carlotto, quien con valentía y amor nos enseña que la memoria, la verdad y la justicia son caminos imprescindibles para construir una sociedad más humana y solidaria".

En tanto, el jefe comunal de Tigre, Julio Zamora, dijo: "Hoy cumple años nuestra querida Estela de Carlotto, un símbolo de lucha, resistencia y amor. Gracias por tu incansable búsqueda de verdad y justicia".

Mariel Fernández, mandamás de Moreno, también saludó a Estela de Carloto: "Celebramos la vida y el ejemplo de una mujer incansable en la defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Gracias por tu compromiso, tu fuerza y tu amor inquebrantable por las Abuelas y por todo el pueblo argentino".

Por su parte, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, escribió en sus redes: "Día Nacional del Derecho a la Identidad. Hoy rendimos homenaje a la lucha incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes con amor, coraje y perseverancia hicieron posible que cientos de nietos y nietas recuperen su historia".

"En Florencio Varela reafirmamos nuestro compromiso con las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, porque el derecho a la identidad es también el derecho a la verdad y a la memoria", agregó.

Quien también dedicó palabras en alusión a esta fecha es el alcalde de Lanús, Julián Álvarez: "¡Feliz cumpleaños, Estela querida! La de la palabra justa, la lucha inclaudicable, la perseverancia, el amor. Tus pasos no son en vano, nos marcan siempre el camino de la memoria, la verdad y la justicia".

En tanto, el alcalde de Almirante Brown, Mariano Cascallares, comentó "Hoy es una fecha muy especial en la que coinciden el Día Nacional por el Derecho a la Identidad con el cumpleaños de esa gran mujer y amiga de Almirante Brown que es Estela de Carlotto. ¡Feliz cumpleaños querida Estela querida!".