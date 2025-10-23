Fernández: "Provocaron esta crisis porque no respetan la soberanía nacional ni cuidan a la población"

La mandamás de Moreno, Mariel Fernández, encabezó el acto de cierre de campaña junto a los candidatos a diputados de Fuerza Patria: Jorge Taiana, Vanesa Siley y Sergio Palazzo.

"Cerramos la campaña de Fuerza Patria en Moreno junto a nuestros candidatos Jorge Taiana, Vanesa Siley y Sergio Palazzo. Gracias a toda la militancia y a todas las personas que acompañan a nuestro pueblo en este momento difícil, principalmente a quienes fueron protagonistas de las últimas luchas: jubilados, jubiladas y personas con discapacidad, a quienes el Gobierno nacional abandona y reprime", dijo la mandamás de Moreno, Mariel Fernández, en sus redes sociales.

Y apuntó contra el oficialismo nacional: "Hoy más que nunca está claro quiénes son los que están atacando los intereses del pueblo argentino. Provocaron esta crisis porque no respetan la soberanía nacional ni cuidan a la población, nos hacen padecer en un país con tanta riqueza como el nuestro, e intentan disciplinarnos con la injusta condena a la compañera Cristina Fernández de Kirchner".

"Pero nuestro pueblo tiene historia de lucha, tenemos organización de trabajadores y trabajadoras, peronismo, movimientos populares y a nuestras mujeres. No bajemos los brazos y el domingo hagamos valer nuestro voto! Seamos responsables para ponerle un freno a Milei", indicó la mandamás quien de esta forma se refirió a las elecciones del próximo domingo.

Elecciones

El domingo 26 de octubre, la ciudadanía elegirá 127 diputados y 24 senadores, renovando así una parte significativa del Congreso.

El resultado de la votación determinará la composición parlamentaria a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos legisladores.

Por primera vez, el proceso electoral contará con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para la elección de cargos legislativos en todo el país. 

Mariel Fernández visitó la Expo de adultos mayores de Moreno

"La expo es un espacio de encuentro y celebración donde presentaron los trabajos manuales, artísticas, deportivas y de baile, realizados a lo largo del año", explicó la intendenta en sus redes.

Gral PintoKicillof visitó el distrito de General Pinto

Y reconoció la lucha de los jubilados: "Las y los adultos mayores son quienes más padecen este gobierno nacional y también quienes han tenido mucho protagonismo en la lucha por sus derechos. Felicitaciones por su compromiso, por todo el trabajo del año y por no perder la alegría".

Por último, Mariel Fernández dijo "Con estos espacios buscamos darles momentos de felicidad y nos alegra mucho verlos disfrutar".

