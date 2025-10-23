Fernández: "Provocaron esta crisis porque no respetan la soberanía nacional ni cuidan a la población"
La mandamás de Moreno, Mariel Fernández, encabezó el acto de cierre de campaña junto a los candidatos a diputados de Fuerza Patria: Jorge Taiana, Vanesa Siley y Sergio Palazzo.Municipales23 de octubre de 2025Soledad Castellano
"Cerramos la campaña de Fuerza Patria en Moreno junto a nuestros candidatos Jorge Taiana, Vanesa Siley y Sergio Palazzo. Gracias a toda la militancia y a todas las personas que acompañan a nuestro pueblo en este momento difícil, principalmente a quienes fueron protagonistas de las últimas luchas: jubilados, jubiladas y personas con discapacidad, a quienes el Gobierno nacional abandona y reprime", dijo la mandamás de Moreno, Mariel Fernández, en sus redes sociales.
Y apuntó contra el oficialismo nacional: "Hoy más que nunca está claro quiénes son los que están atacando los intereses del pueblo argentino. Provocaron esta crisis porque no respetan la soberanía nacional ni cuidan a la población, nos hacen padecer en un país con tanta riqueza como el nuestro, e intentan disciplinarnos con la injusta condena a la compañera Cristina Fernández de Kirchner".
"Pero nuestro pueblo tiene historia de lucha, tenemos organización de trabajadores y trabajadoras, peronismo, movimientos populares y a nuestras mujeres. No bajemos los brazos y el domingo hagamos valer nuestro voto! Seamos responsables para ponerle un freno a Milei", indicó la mandamás quien de esta forma se refirió a las elecciones del próximo domingo.
Elecciones
El domingo 26 de octubre, la ciudadanía elegirá 127 diputados y 24 senadores, renovando así una parte significativa del Congreso.
El resultado de la votación determinará la composición parlamentaria a partir del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos legisladores.
Por primera vez, el proceso electoral contará con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) para la elección de cargos legislativos en todo el país.
Mariel Fernández visitó la Expo de adultos mayores de Moreno
"La expo es un espacio de encuentro y celebración donde presentaron los trabajos manuales, artísticas, deportivas y de baile, realizados a lo largo del año", explicó la intendenta en sus redes.
Y reconoció la lucha de los jubilados: "Las y los adultos mayores son quienes más padecen este gobierno nacional y también quienes han tenido mucho protagonismo en la lucha por sus derechos. Felicitaciones por su compromiso, por todo el trabajo del año y por no perder la alegría".
Disfrutamos de la Expo de adultos mayores de Moreno! 😍— Mariel Fernández (@marielfmoreno1) October 22, 2025
Un espacio de encuentro y celebración donde presentaron los trabajos manuales, artísticas, deportivas y de baile, realizados a lo largo del año. pic.twitter.com/3eSmujAkcA
Por último, Mariel Fernández dijo "Con estos espacios buscamos darles momentos de felicidad y nos alegra mucho verlos disfrutar".
Achával: “La Universidad Nacional de Pilar es un sueño que crece todos los días”
El intendente Federico Achával recorrió los avances del nuevo edificio de la Universidad Nacional de Pilar y luego participó de una charla con Adolfo Pérez Esquivel y estudiantes, destacando la importancia de la educación pública como motor de transformación.
Cascallares recibió Kicillof y juntos recorrieron la nueva sede de la obra social de SATSAID
El gobernador recorrió la nueva sede de la obra social del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos (SATSAID).
"Es un orgullo que Balcarce vuelva a ocupar el lugar que merece en el automovilismo"
El Autódromo “Juan Manuel Fangio” volvió a sentir el rugido de los motores tras las obras conjuntas entre el Municipio y la Provincia.
Otermin: "Necesitamos una Argentina que vuelva a organizarse alrededor del trabajo y la movilidad social"
El intendente municipal del distrito de Lomas de Zamora, Federico Otermin, se refirió a las elecciones del domingo 26.
Entrevista GLP. “Morón está abandonado, viejo y cercado por la inseguridad”: durísima denuncia contra Lucas Ghi
Los vecinos viven “aterrorizados” por las entraderas, los escruches y el robo de ruedas. Las calles deterioradas y mal iluminadas, el hospital funcionando “a medias” por falta de insumos y un tránsito cada vez más caótico completan el cuadro que, según afirman, refleja el decaimiento de un municipio que “ha tocado fondo”.
Encuesta revela datos alarmantes para el Gobierno en plena campaña
Una nueva encuesta refleja el deterioro económico: más de la mitad de los argentinos no llega a fin de mes y crece la percepción de corrupción en el Gobierno.
Entrevista GLP. “Nueve de Julio supo ser la 'Perla del Oeste' y hoy es doloroso su estado”: siguen las críticas contra la gestión de Gentile
Los vecinos acusan al gobierno local de abandono, falta de políticas públicas y desidia en la limpieza urbana. Denuncian una ciudad sucia y sin mantenimiento de canales ni bocas de tormenta, que agrava las inundaciones. Tras reclamar obras hídricas, señalan inacción y ausencia de respuestas del Ejecutivo.