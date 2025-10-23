El Gobierno quedó envuelto en una nueva tormenta política tras la sorpresiva salida de Gerardo Werthein de la Cancillería. La renuncia cayó como una bomba dentro del oficialismo: ocurrió en plena cuenta regresiva hacia las elecciones legislativas y en medio de negociaciones clave con Estados Unidos.

En la Casa Rosada el malestar es total. El propio presidente Javier Milei había ordenado que cualquier cambio en el Gabinete se realizara después del domingo electoral, pero Werthein decidió irse antes, alterando todos los planes del oficialismo.

El enojo puertas adentro

La salida del excanciller fue interpretada como un gesto de desafío. En el entorno presidencial aseguran que “debería haberse ido el lunes”, no antes de los comicios. Dentro del Ejecutivo sostienen que fue el propio Werthein quien hizo trascender su decisión días atrás para presionar al Presidente y asegurarse respaldo político.

Esa maniobra no cayó bien. En el Gobierno consideran que el exministro “quiso jugar su carta personal” y que el intento de condicionar a Milei terminó saliéndole mal.

A raíz de la crisis, en la administración libertaria revisarán todas las designaciones y traslados diplomáticos firmados por Cancillería en los días previos a la renuncia. Entre ellas figura la resolución “2025-193”, que incluye más de 80 movimientos en embajadas y consulados, con destinos estratégicos como Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido.

Las internas detrás del portazo

Werthein había perdido apoyo dentro del Gabinete hacía meses. Su figura estaba cuestionada por sectores cercanos a Karina Milei y Santiago Caputo, dos de los pilares más influyentes del entorno presidencial.

El detonante, según admiten en pasillos oficiales, fue la foto fallida entre Milei y Donald Trump durante la visita a Mar-a-Lago en abril. El episodio desató una guerra silenciosa con Caputo, quien lo acusó de mal manejo diplomático. Desde entonces, el vínculo entre ambos se volvió irreconciliable.

En el Ejecutivo aseguran que Werthein incluso buscó condicionar al Presidente para limitar el avance de Caputo, pero terminó completamente aislado.

Caputo, Francos y la pelea por el poder

La renuncia del empresario deja abierta la puerta a un reacomodamiento interno. La versión más fuerte apunta a que Guillermo Francos podría asumir la Cancillería, un movimiento calcado al que hizo Alberto Fernández con Santiago Cafiero. Sin embargo, el actual jefe de Gabinete no goza de buena imagen en el entorno de Trump, lo que genera dudas sobre su desembarco en el Palacio San Martín.

También suenan otros nombres: Federico Pinedo, impulsado por Mauricio Macri; el embajador Alex Oxenford; y dos figuras que se autopostularon —Carlos Ruckauf y Fernando Iglesias—, aunque por ahora no habría definiciones inmediatas.

En la Rosada insisten en que no habrá nuevos nombramientos hasta después de las elecciones, pero admiten que los cambios podrían darse por tandas y afectar también a Patricia Bullrich, Luis Petri y Manuel Adorni, que por ahora conservarían sus cargos.

La trama oculta: Telefé y el círculo rojo

El portazo de Werthein también estaría cruzado por intereses empresariales. En su entorno creen que hubo “mano negra” detrás del freno a la venta de Telefé, negocio que su familia impulsaba y que terminó favoreciendo al empresario Gustavo Scaglione, pese a tener —según ellos— una oferta menos ventajosa.

Las sospechas apuntan a sectores que habrían presionado desde el Gobierno para trabar la operación. “Hubo algo raro”, repiten cerca del exministro, quienes aseguran que incluso Paramount mantiene objeciones internas para cerrar el acuerdo.

Golpe político para Milei

La salida de Werthein no solo deja a Milei sin su canciller, sino también sin uno de los pocos funcionarios con peso propio en el círculo rojo y contactos fluidos en Washington. En un momento delicado de la gestión y con el frente externo bajo la lupa, su renuncia se lee como un golpe directo al corazón de la estrategia presidencial.

En el oficialismo reconocen que el episodio refuerza la imagen de desorden interno justo cuando el Gobierno buscaba proyectar estabilidad antes de las elecciones.