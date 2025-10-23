El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a apuntar con dureza contra Javier Milei en la recta final hacia las elecciones legislativas del domingo. En entrevista televisiva, el mandatario bonaerense aseguró que “el Gobierno está en descomposición”, denunció una “crisis espiralizada” y dijo que la economía “se sostiene con salvatajes financieros y deuda”.

“Después del 7 de septiembre, cuando el peronismo unido le dio un golpazo en la provincia, Milei salió a hipotecar el futuro del país para llegar a octubre sin devaluar. A un gobierno que le va bien no lo tienen que rescatar”, lanzó Kicillof.

El gobernador apuntó directamente contra el equipo económico de Luis Caputo: “Han convertido al Ministerio de Economía en una mesa de dinero. Todo para beneficiar a los bancos y fondos de inversión. Si ellos ganan, pierde la Argentina”.

“¿Somos un milagro o un velorio?”

Kicillof ironizó sobre la cadena nacional del 15 de septiembre, en la que Milei aseguró que “lo peor ya pasó”, y contrapuso esas palabras a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien calificó a la economía argentina como “muerta”.

“Milei dijo por cadena nacional que ‘lo peor ya pasó’. Después aparece Trump diciendo que ‘la economía argentina está muerta’. ¿En qué quedamos? ¿Somos un milagro o un velorio?”, lanzó con sarcasmo.

Y agregó:

“Trump dice que los argentinos están muertos de hambre. Es humillante. Milei lo acepta, yo no. Un presidente no puede someterse así. Ni siquiera había traductor en la reunión: se fueron sin entenderse. Es una vergüenza nacional”.

“La gente se endeuda para comer y Milei dice que la plata alcanza”

El mandatario bonaerense se refirió al deterioro social, al derrumbe del consumo y al crecimiento de la deuda familiar: “La realidad es que está todo muy difícil. La situación económica sigue deteriorándose. Ya lo dije: la crisis se está espiralizando. Hoy el consumo masivo cayó casi 8% en alimentos, bebidas y limpieza. Es una caída abismal”.

“La gente se endeuda para comer y Milei dice que la plata alcanza. Es una barbaridad. Las familias están endeudadas con tarjetas y préstamos usurarios, y ahora ni siquiera pueden pagar el mínimo. La morosidad está en 6,6%, peor que en 2009 o en la pandemia”.

Kicillof agregó que la provincia sostiene el impacto social del ajuste nacional: “Tenemos el plan alimentario más grande del país: damos de comer todos los días en las escuelas a 2,5 millones de chicos y módulos a otros dos millones. La demanda en hospitales creció 65%. Somos los gobiernos provinciales y municipales los que evitamos una eclosión social”.

Producción paralizada y empleo en caída

Durante la entrevista, el mandatario describió un panorama crítico en la industria, el turismo y el comercio: “Estoy en Ramallo, el cordón metalúrgico es un desastre: despidos, suspensiones, salarios destruidos. En Mar del Plata y Chascomús, la crisis turística es total. Muchos quieren vender hoteles de 30 o 40 años. En Avellaneda me decían que no veían algo así desde El Rodrigazo”.

También apuntó contra las políticas del Fondo Monetario Internacional: “Prometió bajar retenciones y terminó subiéndolas por orden del Fondo. Benefició a las cerealeras y perjudicó a los pequeños productores. Las tasas de interés para descontar cheques superan el 100%. Es un modelo que funde empresas”.

“Milei gobierna de espaldas al Congreso”

Kicillof advirtió que el presidente “gobierna por decreto” y que el 26 de octubre será clave para frenar ese rumbo: “El domingo hay que ponerle un límite. Necesitamos un Congreso opositor que frene los DNU, vetos y decretos. Milei gobierna de espaldas al Parlamento. Eso está al borde del sistema democrático”.

En otro tramo, cuestionó la dependencia del gobierno argentino respecto de Washington: “El Tesoro norteamericano pone 500 millones de dólares diarios para sostener a Milei. No es un rescate a la Argentina, es un rescate a los fondos de inversión. Hablan de un préstamo de 20 mil millones, pero ningún dólar va a llegar a Pinto ni a la gente. La garantía serán nuestros recursos naturales: Vaca Muerta, la soja, la tierra”.

Finalmente, el gobernador cerró con un mensaje electoral: “Milei destruye la producción: 200 mil empleos formales menos. La industria, el turismo y el comercio están en caída. Si gana, será con Macri al lado, con Espert en la lista y el país hipotecado”.