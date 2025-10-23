Desde la Policía Bonaerense expresaron malestar ante los viáticos que el Gobierno Nacional dispuso para los efectivos que custodiarán las escuelas durante las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. Según reveló un medio nacional, los uniformados advirtieron que los montos asignados resultan insuficientes frente a las largas jornadas de trabajo y las responsabilidades de seguridad que deberán asumir.

El operativo arrancará a las 6:00 del domingo y se extenderá hasta la noche, entre las 22:00 y 24:00, dependiendo del tiempo que se tarde en contar los votos. Mientras que las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval) custodiarán el interior de los colegios, la Bonaerense se encargará de la seguridad en las inmediaciones.

Diferencias por jerarquía generan tensiones

De acuerdo con información recopilada, los viáticos varían según la jerarquía: comisarios y subcomisarios recibirán $72.262; oficiales principales, inspectores, subinspectores, ayudantes y subayudantes, $61.145; mayores, capitanes y tenientes primeros, $55.586; y los rangos más bajos —tenientes, subtenientes, sargentos y oficiales— percibirán $50.028.

En total, 12.844 efectivos cubrirán 6.422 establecimientos habilitados para el voto. La distribución de cargos muestra que solo 46 comisarios y 63 subcomisarios estarán en funciones, mientras que el grueso del operativo estará compuesto por 9.058 oficiales, 2.329 sargentos y otros rangos inferiores.

“Es una miseria. La gran mayoría va a percibir menos de 62 mil pesos. Hablamos de menos de 4.000 pesos la hora, una locura. Todos vamos a la misma carnicería, a la misma verdulería y pagamos los mismos impuestos. Es una vergüenza”, expresó un teniente del GAD, que pidió mantener su anonimato.

Un oficial ayudante remarcó: “Es muy poca plata y son muchas horas. Es un desastre lo que pagan”. Por su parte, García, un uniformado de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), indicó: “En las elecciones provinciales de septiembre nos pagaron a todos 75 mil pesos, que era poco también, pero más que esta miseria. Ahora hay diferencias por jerarquía y nos pagarán menos que el mes pasado”.

Aumento salarial

Pese al descontento, hubo un reciente aumento salarial para la Policía Bonaerense, anunciado por la provincia a mediados de septiembre. Según la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones, los oficiales percibieron a comienzos de octubre un sueldo neto de $921.368, mientras que los superintendentes recibieron $3.288.054.

Este ajuste se sumó a incrementos escalonados del 10% en mayo y julio, en el marco de un plan provincial para mejorar el poder adquisitivo de los efectivos.

A pesar de la recomposición salarial, los efectivos destacan que los viáticos nacionales para cubrir las elecciones representan un pago muy inferior al que consideran justo frente al esfuerzo requerido. “Uno hace esto por vocación de servicio, pero duele que nos pisoteen de esta manera y que no valoren la tarea que hacemos los policías”, agregó un capitán consultado por la prensa.

El operativo comenzará el sábado con el traslado de urnas, y el domingo las fuerzas federales iniciarán la cobertura interna en las escuelas, mientras que la Policía Bonaerense se concentrará en los alrededores, garantizando la seguridad de los votantes y de los establecimientos.