¿Se puede votar con DNI digital? Qué documentos sirven para votar el 26 de octubre

El domingo 26 de octubre, Argentina renovará 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado. Las elecciones legislativas nacionales marcarán un hito: por primera vez se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, una modalidad que promete agilizar el conteo y reducir errores.

Desde este viernes a las 8.00 rige la veda electoral, que se extenderá hasta las 21.00 del domingo. Durante ese período, estarán prohibidos los actos de campaña, la difusión de encuestas y la venta de bebidas alcohólicas.

Cuáles son los documentos válidos para votar

Para votar será obligatorio presentar un documento físico válido que acredite la identidad del elector ante las autoridades de mesa. No se aceptará ningún formato digital ni constancia de trámite.

Los documentos habilitados para sufragar son:

Libreta de enrolamiento

Libreta cívica

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

Cada votante deberá presentar el documento que figura en el padrón electoral o una versión emitida con posterioridad. En los casos de los DNI verdes o celestes, los ejemplares con letras se consideran posteriores a los numerados.

Las autoridades de mesa controlarán que el documento esté en buenas condiciones y que los datos coincidan exactamente con los del padrón.

Qué hacer si perdiste o te robaron el DNI

Si el elector no cuenta con el documento físico que figura en el padrón —o una versión más nueva—, no podrá votar. No se aceptan pasaportes, licencias de conducir, constancias de trámite ni denuncias por extravío.

Tampoco se permite votar con un ejemplar anterior al registrado. Si la persona sufrió el robo o pérdida del DNI, solo podrá emitir el voto si obtiene un nuevo ejemplar físico antes del día de la elección.

¿Se puede votar con el DNI digital?

No. En ningún caso está permitido votar con el DNI digital, ni con la app Mi Argentina, ni con copias en el celular o capturas de pantalla. La norma es clara: solo el documento físico habilita el ingreso al cuarto oscuro.

Tampoco se aceptan fotocopias, constancias de trámite o denuncias policiales como reemplazo del DNI.

Documentos no habilitados para votar:

Pasaporte

Registro de conducir

Constancia de DNI en trámite

Denuncia de robo o extravío

Cualquier tipo de fotocopia

Quiénes pueden votar en las elecciones legislativas 2025

Podrán votar todos los ciudadanos argentinos nativos, por opción o naturalizados que hayan cumplido 16 años y estén inscriptos en el padrón definitivo.

El voto será voluntario para los adolescentes de 16 y 17 años y para las personas mayores de 70. En cambio, es obligatorio para quienes tengan entre 18 y 70 años.

Los extranjeros residentes en el país solo podrán votar en elecciones provinciales o municipales, según la normativa de cada jurisdicción.

Quiénes están exentos de votar

Quedan justificados y exentos quienes:

Estén a más de 500 kilómetros del lugar de votación (con constancia policial).

Presenten enfermedad o imposibilidad física acreditada con certificado médico oficial.

Cumplan funciones electorales, judiciales o trabajen en servicios públicos esenciales durante la jornada.

Las justificaciones deben presentarse ante la Justicia Electoral dentro de los 60 días posteriores a la elección, para evitar multas o sanciones.