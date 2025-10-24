En octubre de 2024, el Congreso modificó el Código Electoral e incorporó el uso de la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales. Por primera vez cada votante recibirá de las autoridades de mesa una sola papeleta en la que, en un lugar aparte, deberá marcar la opción de su preferencia.

Ahora bien, al no haber boletas partidarias ¿Cómo es el recuento de votos? ¿Qué debe tener en cuenta la autoridad de mesa para la clasificación de los votos en afirmativo, blanco, nulo y recurrido y de identidad impugnada?.

¿Cuándo es voto nulo?

El voto es nulo si la BUP tiene más de una marca en una misma categoría, está dañada o intervenida de modo que impida identificar la elección del votante, o contiene objetos extraños en su interior.

¿Cuándo es voto en blanco?

Son votos en blanco aquellos en los que el elector no marca ninguna preferencia electoral.

¿Cuándo es voto recurrido?

Son votos recurridos aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por uno de los fiscales presente en la mesa. Si es recurrido, es la Justicia Electoral quien lo define como válido o nulo en el escrutinio definitivo.

¿Cuándo es voto de identidad impugnada?



Son votos de identidad impugnada aquellos emitidos por un elector cuya identidad ha sido cuestionada por las autoridades de mesa o los fiscales.

¿Cuándo es voto afirmativo?

Son votos afirmativos aquellos emitidos mediante Boleta Única oficializada y en los que el elector marca una opción electoral para una o más categorías.