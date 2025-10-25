El domingo 26 de octubre, millones de argentinos acudirán a las urnas para renovar 127 bancas de Diputados y un tercio del Senado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima acompañará la jornada electoral en gran parte del país, con condiciones favorables para trasladarse a los centros de votación.

Pronóstico por regiones

AMBA y centro del país: cielo parcialmente nublado, sin lluvias. Temperaturas entre 12 °C y 23 °C.

Córdoba y Rosario: tiempo templado, máximas hasta 27 °C, cielo despejado.

Norte argentino (Tucumán, Salta, Jujuy): jornada cálida y húmeda, con máximas que podrían superar los 30 °C.

Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis): cielo despejado, mínimas de 8 °C y máximas de 24 °C.

Litoral (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes): tiempo estable, sin precipitaciones. Temperaturas entre 14 °C y 26 °C.

Patagonia (Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego): descenso térmico por ingreso de aire polar, mínimas entre -6 °C y 0 °C, máximas entre 8 °C y 14 °C. Posibles nevadas en zonas cordilleranas.

Recomendaciones para la jornada

El SMN aconseja a los votantes llevar ropa ligera pero abrigada para las primeras horas, protección solar y gafas de sol. No será necesario portar paraguas, dado que no se esperan precipitaciones. El sol saldrá a las 05:59 y se pondrá a las 19:19, ofreciendo más de 13 horas de luz natural para el desarrollo de los comicios.

En cuanto a la circulación, se recomienda mantener precaución en calles y avenidas donde hoy se registraron anegamientos y cortes de tránsito

Temporal en el AMBA

La madrugada de este sábado dejó un saldo crítico en el AMBA tras intensas lluvias que acumularon hasta 155 mm en barrios como Villa Devoto y Villa Santa Rita. Calles y avenidas quedaron inundadas y más de 35.000 usuarios sufrieron cortes de luz, según datos de Edesur y Edenor.

Pese a la magnitud del evento, las autoridades de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires confirmaron que la situación se encuentra en proceso de normalización. Aeroparque y Ezeiza operaron con normalidad, mientras que el tren Roca y el Premetro reanudaron su servicio tras anegamientos temporales.

Asimismo, remarcaron que la población debe prestar atención a cortes de suministro eléctrico y asegurar objetos sueltos en balcones y patios, aunque para el domingo electoral se espera clima estable y sin lluvias.