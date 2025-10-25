El intenso temporal que se abatió durante la madrugada sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense dejó más de 38 mil usuarios sin suministro eléctrico, calles anegadas y complicaciones en el transporte.

Según el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), los afectados ascendían a alrededor de 32.000 usuarios de Edesur y poco más de 6.000 de Edenor.

En varios sectores del AMBA cayeron más de 100 milímetros de lluvia, con acumulados de 155 mm en Villa Devoto y 114 mm en Villa Santa Rita.

También se registraron anegamientos en Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Liniers, Saavedra, Lugano y en el partido bonaerense de San Martín.

Desde el área de mantenimiento urbano porteño se informó que el arroyo Medrano comenzó a descender, aunque su caudal superó ampliamente los niveles normales durante la madrugada.

En paralelo, la situación en la Avenida General Paz seguía siendo crítica, con tránsito cortado a la altura de Víctor Hugo, Albarellos y Nazarre, donde varios vehículos quedaron varados bajo el agua.

Transporte y servicios

El temporal afectó el servicio ferroviario y el transporte público durante gran parte de la mañana. El ramal Ezeiza del tren Roca ya reanudó su recorrido completo tras el anegamiento de vías en Turdera, mientras que el Premetro y la Línea B de subte normalizaron su frecuencia.

También se registraron complicaciones en las autopistas Panamericana y Buenos Aires–La Plata, con tránsito reducido por acumulación de agua.

Emergencia y recomendaciones

Desde Defensa Civil bonaerense reiteraron el pedido de evitar circular por calles o rutas inundadas ante el riesgo de accidentes y baja visibilidad. Se mantienen los canales de emergencia: 911 (seguridad), 107 (emergencia sanitaria) y 103 (Defensa Civil local).

“Todas las víctimas graves que hemos tenido fueron personas en tránsito. La recomendación más grande es quedarse en casa y esperar a que el agua baje”, advirtieron las autoridades, recordando que en muchas zonas el agua superó los 20 centímetros de altura.

Un fallecido en General Paz

Un hombre de 60 años murió tras descompensarse mientras conducía por la colectora de la General Paz, a la altura de Ruta 8. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, pero el deceso se produjo por una falla cardíaca y no estuvo directamente vinculado con el temporal.

Otras zonas afectadas y pronóstico

Las lluvias también provocaron complicaciones en localidades del interior bonaerense, como Arrecifes y Salto, donde se registraron evacuaciones preventivas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarilla por tormentas y vientos intensos en la región, con ráfagas estimadas entre 40 y 70 km/h. Se prevé que las lluvias disminuyan hacia el mediodía y que el cielo permanezca nublado durante el resto del sábado, con una temperatura máxima de 21 grados.

Para mañana domingo 26 de octubre, cuando se celebrarán las elecciones legislativas nacionales, se espera una mejora en las condiciones del tiempo.