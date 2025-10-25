Adiós a Carlos Alderete, histórico dirigente de Luz y Fuerza

El histórico dirigente sindical Carlos Elvio Alderete, exsecretario general de Luz y Fuerza, falleció a los 92 años. Su muerte, ocurrida el viernes pero conocida este sábado, generó pesar en el movimiento obrero y entre referentes gremiales de distintas generaciones.

Figura clave del sindicalismo argentino durante las décadas del ’80 y ’90, Alderete tuvo una extensa trayectoria que combinó la militancia gremial con responsabilidades políticas de alto nivel: fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Raúl Alfonsín y más tarde interventor del PAMI bajo la presidencia de Carlos Menem.

Trayectoria y reconocimiento gremial

Desde su Salta natal, Alderete construyó un perfil sindical de diálogo y firmeza. En su carrera fue secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) y titular de la CGT entre 1986 y 1989, en una etapa marcada por la conflictividad social y económica de la posdictadura.

Su paso por el Ministerio de Trabajo, entre marzo y septiembre de 1987, fue singular: fue el primer ministro peronista en un gobierno radical, producto de un acuerdo político que buscó calmar las tensiones entre la Casa Rosada y la CGT conducida por Saúl Ubaldini.

Durante su gestión, la central obrera no realizó ningún paro general, algo inédito en el período de Alfonsín, que había acumulado ocho huelgas antes de su llegada y retomó las protestas tras su salida.

Alderete dejó el cargo tras la derrota legislativa del oficialismo en septiembre de 1987. Había dicho entonces que se retiraba “por una cuestión de lealtad hacia el movimiento obrero”, marcando distancia con la política económica del Gobierno y su intención de mantener un gabinete “homogéneamente radical”.

De la CGT al PAMI: gestión y controversias

Siete años más tarde, Menem lo designó interventor del PAMI, en reemplazo de Matilde Menéndez, quien renunció en medio de escándalos. Alderete permaneció nueve meses al frente de la obra social de jubilados y pensionados, un período breve pero cargado de tensiones políticas y administrativas.

En 2000, la Cámara Federal porteña lo procesó por fraude en perjuicio de la administración pública, en una causa vinculada a presuntas irregularidades por 3,5 millones de pesos en la remodelación del Hogar Viamonte, adjudicada a la empresa Obrinter.

Su salida del organismo se produjo entre versiones cruzadas: Alderete sostuvo que dejaba el cargo para competir por una banca como diputado nacional por Salta, mientras que desde el entorno presidencial se atribuía su renuncia a presiones internas.

Despedidas y legado

La noticia de su fallecimiento motivó mensajes de despedida desde distintos sectores sindicales. “Su entrega a la lucha de los trabajadores de la energía y a la unidad sindical permanecerá como legado”, expresó Héctor Daer, titular de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA).

También lo recordó Juan Carlos Schmid, del Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento: “Siempre estaremos en deuda con quien reconoció nuestras luchas y nos otorgó la personería gremial”.

Por su parte, la regional Patagonia del Sindicato Luz y Fuerza emitió un comunicado donde lo describió como “un hombre de convicciones profundas, cuya voz representó la dignidad de miles de trabajadores”. El texto cierra con un mensaje simbólico: “Despedimos su cuerpo, pero no su luz. La huella no muere: se transforma y vuelve en forma de inspiración”.