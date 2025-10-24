Gobierno aprueba nuevo préstamo del BID por 500 millones
El Gobierno de Javier Milei toma 500 millones del BID y lanza “Deuda por Educación” para fortalecer reservas y proyectos sociales. Todos los detalles.Política24 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El presidente Javier Milei firmó el decreto 764/2025 que autoriza un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares, que se destinarán al fortalecimiento de reservas internacionales del Banco Central (BCRA).
La medida, publicada este viernes en el Boletín Oficial, fue suscripta también por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y por el ministro de Economía, Luis Caputo. La operación se enmarca en la estrategia del Gobierno de buscar financiamiento multilateral a tasas más bajas, ante la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales de deuda debido al alto riesgo país.
Destino de los fondos: programas sociales
El dinero estará asignado al Programa de Fortalecimiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI). Según el decreto, el objetivo es “contribuir a mejorar la calidad de vida relacionada con la salud de la población afiliada al PAMI”, pese a los recientes recortes y atrasos en el pago de jubilaciones.
En la práctica, el Tesoro girará los dólares al BCRA a cambio de pesos, lo que permitirá que la entidad monetaria incremente sus reservas de libre disponibilidad, reforzando la liquidez del país y su capacidad de intervención en los mercados cambiarios.
La operación “Deuda por Educación”
Paralelamente, el Gobierno inició negociaciones para implementar la operación denominada “Deuda por Educación”, que busca recomprar deuda soberana argentina en el mercado y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas.
El objetivo principal es reducir el costo de financiamiento del país y, al mismo tiempo, fortalecer la inversión educativa a largo plazo. Los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar proyectos de educación, reafirmando el compromiso oficial con el desarrollo del capital humano.
JP Morgan, encargado de la recompra de deuda
Para llevar adelante la recompra de bonos, se designó al banco estadounidense JP Morgan como la entidad financiera que asistirá en el proceso. Esta operación se realizará con apoyo de agencias y organismos multilaterales, buscando un esquema sostenible de deuda que permita al Estado argentino optimizar sus recursos y destinar mayores fondos a áreas estratégicas.
Estrategia de financiamiento internacional
El préstamo del BID y la operación “Deuda por Educación” reflejan la dependencia del Gobierno respecto del financiamiento internacional en un contexto donde Argentina sigue sin acceso a los mercados de crédito privados. Estas medidas buscan tasas más bajas, sostener programas sociales y acumular reservas que permitan al BCRA intervenir ante la volatilidad financiera que ha afectado al país.
Quiénes se despiden del Congreso tras las elecciones
Fin de ciclo en el Congreso de la Nación: varios pesos pesados de la política argentina dejan sus bancas tras las elecciones. Mirá quiénes se despiden.
Caputo, Milei y JP Morgan: encuentro clave a dos días de las elecciones
Se calienta el tablero: Caputo se reunió esta mañana con el CEO de JP Morgan en Buenos Aires y se ultiman detalles de un respaldo financiero crucial.
Voto inclusivo: habrá plantillas en braille para personas con discapacidad visual
La Junta Electoral bonaerense aprobó plantillas táctiles y audioguías para que las personas con discapacidad visual voten de manera autónoma y secreta con la BUP.
Cómo presentar tu justificación online si no podés votar este domingo
Conocé paso a paso cómo realizar el trámite si no podés participar de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Evitá multas, restricciones y problemas con el Registro de Infractores.
Entrevista GLP. “El flagelo de la droga se ha instalado en Navarro”: crece el “hartazgo” con la gestión de Facundo Diz
El gobierno local enfrenta críticas por problemas económicos que derivan en la suspensión de eventos, reclamos en materia de turismo y salud que aún no encuentran respuesta, y el mal estado de los caminos rurales. A esto se suma el aumento de la inseguridad y el “enojo” de una sociedad que tambalea ante cada hecho delictivo.
Entrevista GLP. “Nunca hubo un deterioro tan grande en Monte": la realidad golpea a José Castro
Vecinos de Monte apuntan con dureza contra la gestión de José Castro, marcada por calles destruidas, falencias en la salud pública y un municipio que “va atrás de los problemas”. Tras la dura derrota electoral de septiembre, crece el malestar social y las críticas por el abandono de los barrios, en una ciudad que, según los propios vecinos, “está detonada”.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.