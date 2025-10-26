Durante este domingo 26 de octubre, día en que se desarrollan las elecciones legislativas nacionales, los peajes en autopistas y rutas de la provincia de Buenos Aires estarán liberados, según informó Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

La medida regirá desde las 6 hasta las 19 horas. Durante ese período, los automovilistas podrán circular sin abonar peaje en los principales accesos y corredores viales bonaerenses.

“La decisión busca garantizar el derecho a voto de las y los ciudadanos”, explicó AUBASA sobre la gratuidad del servicio en un comunicado oficial.

Información del tránsito en tiempo real

Además, durante el día, la empresa difundirá el estado del tránsito a través de sus canales oficiales. Desde las primeras horas de la mañana, los reportes indicaban circulación fluida en los principales corredores.

“En #Autovía2 y #Ruta11 el #Tránsito se encuentra sin demoras en ambos sentidos de circulación”, publicó AUBASA a las 7. “En #AuBuenosAiresLaPlata el #Tránsito se encuentra sin demoras en ambos sentidos de circulación”, agregó en otro mensaje.

De este modo, la compañía busca facilitar el acceso a los lugares de votación y mantener informados a los conductores que se trasladen por el territorio bonaerense.

Transporte público gratuito durante las elecciones

En el mismo sentido, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros durante toda la jornada electoral.

La medida, vigente este domingo 26 de octubre, alcanza a los servicios regulares urbanos e interurbanos de media y larga distancia, así como al transporte fluvial del Delta del Paraná.

El objetivo, según se informó oficialmente, es garantizar que todos los bonaerenses puedan acceder a sus lugares de votación sin dificultades.