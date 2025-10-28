Luego de haber ganado por más del 13% en las elecciones provinciales, Fuerza Patria perdió en provincia de Buenos Aires ante La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. Y, en votos acumulados a nivel nacional, quedó ubicada como segunda fuerza por un diferencia de 16%.

Ahora bien, en Provincia de Buenos Aires si bien el mapa se pintó de violeta, hubo distritos donde LLA no pudo imponerse y el color celeste ganó la pulseada dando el triunfo a Fuerza Patria. Ese fue el caso del distrito de Presidente Perón, comandado por Blanca Cantero.

Al respecto, Cantero agradeció al electorado de Presidente Perón por el renovado y rotundo triunfo que obtuvo Fuerza Patria en Presidente Perón en las elecciones legislativas del pasado domingo, en la que FP obtuvo más del 47% y LLA sacó un poco más del 32%.

“Gracias, vecinos y vecinas por elegir nuevamente el camino de la fuerza, del pueblo, de la unión, del trabajo, de los jubilados y de los pibes”, posteó la dirigente massista en Facebook una vez conocido los resultados del escrutinio en su distrito.

Cantero, quien siguió el desarrollo de la jornada electoral desde su agrupación política, también agradeció a todos los militantes que “han trabajado incansablemente para que Presidente Perón sea uno de los distritos en donde Fuerza Patria obtuvo una gran victoria con una diferencia de 15 puntos de la alianza que salió segunda. Estos resultados no nos frena porque vamos a seguir trabajando unidos para defender los derechos que están siendo vulnerados“, aseguró.

Avanzan las obras en Presidente Perón

El Municipio de Presidente Perón informa que lleva adelante, de manera permanente, trabajos de mejora y mantenimiento de sus calles, sean asfalto, pavimento o de tierra consolidada.

Estas tareas, que se concretan con recursos propios del Municipio, se realizan a través del Plan Integral de Mejoramiento de la Infraestructura Vial impulsado por la intendente Blanca Cantero y ejecutado a través de la Secretaría de Servicios Públicos.

Este programa tiene como objetivo las mejoras y mantenimiento de las calles de tierra consolidadas y de asfalto bituminoso y hormigón; contempla además trabajos de desagües pluviales para el buen escurrimiento del agua de lluvia y, así, evitar anegaciones. Estas últimas tareas incluyen la colocación de caños de hormigón en los cruces de calles donde sean necesarios.

Por otro lado, el Municipio avanza con la instalación de nuevos equipos de luminaria con tecnología LED, en distintos puntos del distrito. Estas tareas se realizan con recursos propios de la Comuna, personal técnico y camionetas con hidroelevadores municipales.

En esta oportunidad fueron instalados 35 nuevos artefactos de iluminación sobre la avenida Eva Duarte de Perón entre Concejal Juan Capuano (ex 125) y Carlos Mereles (ex 117).

Estas luminarias consumen menos energía eléctrica, iluminan con mayor nitidez y son más amigables con el medio ambiente, ya que disminuyen las emisiones de dióxido de carbono y no contienen mercurio.

De esta manera, el Municipio sigue con los operativos de repontenciación lumínica en distintos barrios, además de las reparaciones solicitadas por los y las vecinos/as.