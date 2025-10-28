Tras los resultados de las elecciones legislativas, se confirmó que una veintena de diputados nacionales renovará su banca en la Cámara baja a partir del 10 de diciembre, luego de lograr el ingreso por sus respectivas listas en distintos distritos del país.

En Buenos Aires, por la Alianza La Libertad Avanza, fueron reelectos cuatro actuales integrantes del bloque Pro: Diego Santilli —quien encabezó la lista—, Alejandro Finocchiaro, Florencia de Sensi y Javier Sánchez Wrba. En el caso de los varones, tras la renuncia de José Luis Espert, habían subido los puestos en la nómina.

Por este mismo distrito, pero a través de la lista de Fuerza Patria, consiguieron un nuevo mandato Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Agustina Propato y Hugo Yasky. Menos Propato, los demás pertenecen al ámbito sindical.

Reelecciones en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, por la Alianza La Libertad Avanza, fue reelegido Nicolás Emma, quien había asumido en 2023 en reemplazo de Javier Milei. También obtuvo la renovación Sabrina Ajmechet, integrante del bloque Pro y cercana a Patricia Bullrich, con un posicionamiento político cada vez más cercano al espacio libertario.

Por Fuerza Patria, Itai Hagman, quien encabezó la lista, también renovará su mandato y continuará como parte del bloque oficialista.

Representantes de Córdoba, La Pampa y La Rioja

En Córdoba, Laura Rodríguez Machado fue cuarta en la lista de LLA y logró retener su banca. La diputada, alineada con Bullrich, mantendrá su lugar en el Congreso.

Por su parte, Natalia de la Sota, que compitió por Defendamos Córdoba, alcanzó la reelección y seguirá en la Cámara baja.

En La Pampa, la lista de Fuerza Patria encabezada por Varinia Lis Marín se impuso por un punto y se llevó dos bancas. En La Rioja, el peronismo triunfó por escaso margen con la nómina liderada por Gabriela Pedrali, asegurando así la continuidad de ambas legisladoras.

Mendoza, Río Negro, Salta y Tucumán

Con un triunfo contundente de La Libertad Avanza en Mendoza, resultaron reelectos la radical Pamela Verasay, del entorno del gobernador Alfredo Cornejo, y el libertario Álvaro Martínez.

Por el mismo espacio, Aníbal Tortoriello consiguió la renovación en Río Negro, mientras que en Salta, Carlos Zapata —segundo en la lista— retuvo su banca tras el triunfo del espacio libertario sobre el oficialismo provincial por cinco puntos.

En Tucumán, Gladys Medina, segunda en la lista de Primero Tucumán, también fue elegida. Sin embargo, la legisladora tiene mandato vigente hasta 2027. El frente encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien fue candidato testimonial, compitió bajo el nombre de Fuerza Patria. Medina integra actualmente el bloque Independencia, por lo que aún no está definido a qué bancada se sumará desde diciembre.

Bullrich y Torrendell, entre los invitados de la semana para debatir el Presupuesto 2026

Agenda cargada en Diputados y el Senado

Con el triunfo electoral del oficialismo en las legislativas, el Congreso retoma su actividad esta semana con una agenda intensa de reuniones de comisión, donde destaca el tratamiento del Presupuesto 2026.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el libertario Bertie Benegas Lynch, abrirá su cronograma el martes 28 de octubre a las 11, con la exposición de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

A las 12, en el Anexo “A”, sesionará la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación del caso de Fentanilo contaminado, encabezada por Mónica Fein, con la participación de autoridades sanitarias y familiares de víctimas.

Reuniones del miércoles: foco en educación, discapacidad y consumo

El miércoles 29 comenzará a las 9 en el Salón Illia con la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, que escuchará a los preseleccionados para ocupar los cargos de Defensor del Pueblo y Procurador Penitenciario.

A las 10, en el Anexo “C”, volverá a reunirse la Comisión de Presupuesto y Hacienda para recibir a funcionarios de Hacienda, Defensa y otras áreas.

A las 11, la Comisión de Discapacidad debatirá reformas al Programa Nacional de Prevención de Discapacidades en el Recién Nacido, además de proyectos sobre sorda ceguera, pensiones por invalidez laboral y derechos de las personas con discapacidad.

A las 13, el debate continuará con el análisis de las partidas presupuestarias 2026 en materia de discapacidad, mientras que la Comisión de Defensa del Consumidor tratará temas vinculados al endeudamiento, talles inclusivos y la denominación de panaderías artesanales.

A las 14:30, Presupuesto y Hacienda recibirá al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. La jornada cerrará a las 17 con la Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior, que debatirá la creación de una subcomisión técnica de seguimiento del sistema de seguridad.

Cierre de la agenda el jueves 30

El jueves 30 se completará la semana de actividad legislativa con tres encuentros:

A las 9, continuará la Bicameral de la Defensoría del Pueblo.

A las 11, Presupuesto y Hacienda recibirá al secretario de Finanzas de la Nación para exponer sobre la Ley de Leyes.

Y a las 11:30, la Comisión de Industria abordará la prórroga de la Ley de Energía Renovable junto a especialistas del sector.

Con estas actividades, el Congreso nacional vuelve a ponerse en marcha luego de las elecciones, en una semana clave para el debate del Presupuesto 2026 y la conformación política que comenzará en diciembre.