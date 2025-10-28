Franco Flexas no da pie con bola: doble derrota electoral y creciente malestar en General Viamonte
El radicalismo de Flexas volvió a sufrir un duro revés en Viamonte, donde atribuyen la pérdida de apoyo al desgaste de su gestión, una parálisis económica, falta de desarrollo industrial, abandono del hospital municipal, déficit habitacional, así como carencias en educación y políticas para frenar el desarraigo.Política28 de octubre de 2025Pamela Orellana
La Unión Cívica Radical (UCR) volvió a sufrir un revés electoral en General Viamonte, y otra vez el epicentro de la crisis política se ubica en la figura del intendente Franco Flexas. Tras perder en septiembre las elecciones legislativas locales frente a Fuerza Patria, que le sacó una diferencia de once puntos a la alianza oficialista Somos Buenos Aires, el jefe comunal optó por el silencio en las nacionales de este domingo. Flexas no respaldó públicamente ninguna de las listas en las que se había dividido el partido en la provincia, y ambas sufrieron una derrota contundente.
En un principio, el radicalismo había barajado la posibilidad de presentarse con la “lista 3”, e incluso Flexas figuraba entre los postulantes para encabezar la nómina. Sin embargo, el partido terminó fragmentado: el sector de Miguel Fernández se alineó con la Coalición Cívica y el ligado a Martín Lousteau con Provincias Unidas. En Viamonte, la caída más fuerte la sufrió la alianza con los lilitos, a la que había adherido el ala que integra Flexas. Quedó relegada al séptimo puesto, con apenas 125 votos equivalentes al 1,16% del electorado.
Aunque Flexas eligió no manifestar un respaldo explícito a la lista de la Coalición Cívica, las urnas reflejaron un fuerte rechazo hacia su gestión y finalmente La Libertad Avanza se impuso con el 44,93% de los votos. Tal como viene relevando GRUPOLAPROVINCIA.COM, esta derrota se enmarca en un contexto de cuestionamientos que incluyen el desgaste de su gobierno, la falta de personal médico en el hospital municipal y la parálisis económica que atraviesa el distrito.
Entre las críticas más reiteradas, vecinos y referentes políticos aseguran que Flexas “gobierna el distrito como si fuera una empresa”, que se ha distanciado de la población y que ha ignorado reclamos por más vivienda para mitigar el déficit habitacional. Tras la derrota de septiembre, Soledad Gorostiague, concejal reelecta por Fuerza Patria, denunció que las problemáticas de las instituciones educativas no son atendidas, citando como ejemplo la falta de transporte escolar para las escuelas rurales, que hoy debe costear la familia de los alumnos.
Vecinos de General Viamonte denuncian que el mal estado de los caminos rurales.
“El gobierno de Flexas se ha centrado en cuestiones que no son la prioridad de los vecinos. El intendente no ha generado herramientas ni oportunidades ante la falta de trabajo”, remarcó Gorostiague. También cuestionó que del presupuesto local apenas se destinan 10 millones para pymes, microemprendimientos y desarrollo social. “Flexas no construyó ninguna vivienda en estos diez años de gestión”, sostuvo, y agregó que existe “una desidia total” en políticas para retener o atraer a los jóvenes al distrito.
Desde Unión por la Patria, Daniel López, excandidato a intendente, aseguró que General Viamonte “no ha tenido desarrollo económico” bajo la gestión de Flexas y advirtió sobre el abandono del hospital municipal, donde “faltan médicos en áreas críticas como pediatría”. Por su parte, Juan Defendente, concejal de UxP, señaló que el intendente se concentra en “cuidar el billete” mientras los barrios siguen sin cloacas, asfalto y otros servicios esenciales. “La gestión municipal está agotada y cada acercamiento de los vecinos termina en decepción”, afirmó.
Franco Flexas, intendente de General Viamonte.
Tiempo atrás, Lucía Villarreal, entonces presidenta del bloque de concejales del Frente de Todos, había denunciado la crisis habitacional y promesas incumplidas de Flexas, recordando que una semana antes de asumir había prometido un plan de viviendas que nunca se concretó.
El doble revés electoral y las críticas acumuladas ponen al intendente en una situación de extrema vulnerabilidad política. La combinación de fragmentación partidaria, rechazo ciudadano y cuestionamientos por la gestión de servicios esenciales y planificación urbana evidencia que Flexas enfrenta, quizás, la mayor crisis de su trayectoria política.
