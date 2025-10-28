El Intendente de San Fernando recorrió la construcción muy avanzada de un área de 36 camas para Terapia Intensiva Pediátrica e Internación Pediátrica en el Hospital ‘Petrona V. de Cordero’, que se reactivó con financiamiento de la Provincia y ejecución del Municipio.

“Es una de las obras más importantes que le quedan al sistema de salud de San Fernando”, afirmó el Jefe Comunal.

En el Hospital Interzonal de Agudos “Petrona V. de Cordero” avanza -en una de sus últimas etapas de construcción- un nuevo Sector de Internación Pediátrica con 36 camas, de las cuales 12 serán de Terapia Intensiva Pediátrica. Esta obra es realizada por el Municipio de San Fernando con el financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El Intendente Juan Andreotti recorrió los trabajos y explicó: “Estamos realizando una de las obras más importantes que le quedan al sistema de salud de San Fernando, para que pueda atender a todos los niños y niñas de la región, con la última tecnología, todos los cuidados, comodidades y con buen personal médico”.

“Estuvo demorada un tiempo y gracias a la Provincia de Buenos Aires que destinó los fondos, se pudo continuar. En tiempos difíciles de la economía, donde el gobierno Nacional no destina inversión para el cuidado de los argentinos, entre todos los vecinos de San Fernando intentamos seguir pensando en el bienestar de nuestra comunidad”, completó Andreotti, quien fue acompañado en la visita por el Secretario de Salud Marcelo Campos; la Secretaria de Obras Públicas, Cecilia Tucat; y los Directores del Hospital Cordero, Dr. Juan Delle Donne y Dr. Emilio Rositi.

Esta obra comprende la 2da parte del programa de ampliación y renovación del Hospital Provincial, donde el Municipio ya ha inaugurado importantes remodelaciones de la guardia, consultorios externos, terapia intermedia, la admisión principal y el ala histórica del edificio ubicado en Belgrano 1955, San Fernando.

Juan Delle Donne brindó más detalles sobre el sector que se incorpora a la institución: “La nueva área de terapia intensiva pediátrica será muchísimo más amplia y más adecuada para los niños, para los profesionales y para los padres que acompañan a los chicos en internaciones. Va a darnos el doble de capacidad de atención y con muchísima más complejidad, con tecnologías de última generación, adecuadas a las normas actuales de bioseguridad. Realmente es una obra importante”.

A su vez, el Secretario Marcelo Campos agregó: “Es una obra sumamente importante para nuestra ciudad, para seguir trabajando en lo que es la mortalidad infantil, como logramos el índice más bajo en 35 años con 5,9‰. Y esta obra va a hacer que podamos curar, sanar y estar más cerca de la gente cuando más nos necesita, con servicios de calidad”.

Juan Andreotti y autoridades de Policía supervisaron 8 nuevas patrullas para San Fernando

El Intendente Juan Andreotti compartió una reunión en el Comando de Patrulla de San Fernando del barrio Infico, con el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia, Néstor Nazabal; el Subsecretario de Fiscalización y Control Policial AMBA, Andrés Escudero y los jefes policiales distrital y regional, para supervisar los 8 nuevos móviles Toyota Hilux incorporados al sistema de seguridad de San Fernando.

Luego del encuentro, Juan Andreotti expresó: “Tuvimos una buena reunión de trabajo para brindar en conjunto más seguridad a todos los vecinos, para su tranquilidad y una mejor calidad de vida. Estos ocho nuevos móviles ya van a estar circulando por las calles de San Fernando”.

“Esta incorporación se suma a la reciente inversión de 1.000 millones de pesos que realizamos para incorporar nuevas cámaras con inteligencia artificial para una mejor y más rápida respuesta ante la detección de delitos y movimientos sospechosos”, concluyó Andreotti.

Participaron a su vez el Jefe Regional AMBA Norte I, Lucas Rodrigo Borge, y el Jefe Distrital, Ceferino Hernández, como también el Secretario de Protección Ciudadana del Municipio, Néstor Pisetta, y el Concejal y Secretario de Gobierno en uso de licencia, Ignacio Pérez.

Los 8 nuevos móviles se suman a la reciente incorporación de Inteligencia Artificial al Sistema de Monitoreo y Cámaras de Seguridad, una inversión de 1.000 millones de pesos que permite una mejor y más rápida respuesta para detectar delitos, además de toda la tecnología e inversión realizada estos años por el Municipio de San Fernando para colaborar con la Provincia en la Seguridad: Patrullas Municipales, Postas Policiales, Botones de Pánico, Tótems Inteligentes, Lectores de Patentes, la radicación de 2 Fiscalías descentralizadas y un Centro de Operaciones que monitorea 1.660 cámaras, 1 cada 104 habitantes, el mayor promedio en la región.