El escenario político argentino entra en una etapa de máxima tensión. Desde esta tarde y mañana, la Justicia Electoral comenzará el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas, el único con validez legal. La revisión podría alterar los resultados provisorios y cambiar la composición del Congreso, especialmente en ocho provincias donde los márgenes fueron mínimos.

El foco estará puesto en Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Corrientes, Chubut y Río Negro, distritos donde la diferencia entre La Libertad Avanza y las fuerzas opositoras fue tan estrecha que cualquier corrección podría modificar bancas o incluso revertir el color político del resultado.

Qué está en juego en Buenos Aires y el resto del país

En Buenos Aires, la provincia más poblada y decisiva del país, la diferencia entre Javier Milei y la oposición es de apenas 46 mil votos. Con el 99% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza suma 3.605.127 votos (41,45%), mientras que Fuerza Patria acumula 3.558.527 (40,91%).

Un cambio en ese margen podría redefinir una banca clave en Diputados, modificando el equilibrio legislativo.

En Chaco, el conteo también promete tensión. Con casi la totalidad de las mesas revisadas, La Libertad Avanza aventaja a Fuerza Patria por apenas 11 mil votos. Si el peronismo logra revertir el resultado, se quedará con las dos bancas por mayoría en el Senado, relegando a los libertarios a una sola por minoría.

La situación más ajustada se da en Santa Cruz, donde solo 728 votos separan a las dos fuerzas principales. Allí, Fuerza Santacruceña lidera por una mínima ventaja, pero un cambio en el escrutinio podría redefinir las tres bancas en juego.

Provincias en vilo: el voto que puede cambiar todo

En La Rioja, 621 votos dividen a Defendamos La Rioja de La Libertad Avanza, mientras que en La Pampa, la diferencia ronda los 2.093 votos. Ambos distritos podrían alterar la representación final si se detectan errores o actas observadas durante el recuento.

Chubut vive una pulseada voto a voto: 2.101 sufragios separan a Fuerza Patria de La Libertad Avanza. Si los libertarios logran revertir la diferencia, podrían sumar una banca más en el Congreso. En Corrientes, el oficialismo provincial supera por apenas 6.700 votos a los libertarios, y Río Negro también enfrenta un desenlace abierto para definir quién se queda con las dos bancas por mayoría en el Senado.

Cómo se hará el escrutinio: control y tensión política

En la provincia de Buenos Aires, el proceso se iniciará mañana en La Plata, bajo la supervisión de la Junta Electoral Nacional, encabezada por Jorge Eduardo Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla.

El recuento se desarrollará en el Pasaje Dardo Rocha y se extenderá de manera ininterrumpida hasta revisar todas las mesas.

Cada acta será verificada por los fiscales partidarios, quienes deberán firmar los volantes de recinto luego de contrastar los datos con sus propios certificados. Si surgen inconsistencias, podrán solicitar la apertura de urnas, pero bajo estrictas condiciones y con la documentación respaldatoria original.

Qué puede pasar si se detectan irregularidades

Si alguna mesa presenta errores o falta de documentación, se confeccionará un listado por municipio. Si los problemas no se subsanan, las urnas serán abiertas únicamente para recuperar las actas de escrutinio originales.

Solo en caso de validarse, esos datos se incorporarán al recuento definitivo.

La Cámara Nacional Electoral será la encargada de informar los resultados del voto de los presos y residentes en el exterior, que también pueden incidir en los números finales. En Buenos Aires, el total de electores habilitados fue de 13.506.058 personas.

Un proceso clave para definir el nuevo mapa político

A diferencia del conteo provisorio, que depende del Ministerio del Interior y tiene valor informativo, el escrutinio definitivo es la única instancia legal que puede proclamar los resultados oficiales. Las fuerzas políticas tienen derecho a fiscalizar mesa por mesa, revisar actas, pedir correcciones y recurrir ante eventuales irregularidades.

El desenlace podría ser más que un trámite técnico: en varios distritos, el futuro del Congreso y el equilibrio del poder político se define voto a voto. El país mira el conteo con atención. Y en las próximas horas, una diferencia mínima podría cambiar la historia electoral de 2025.