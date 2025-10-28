Con la victoria de La Libertad Avanza (LLA) el pasado domingo y un clima social cada vez más caldeado, la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich lanzó este martes una advertencia clara: el Gobierno no retrocederá frente a manifestaciones que, según su diagnóstico, se transformen en “piedras, caos y destrucción”. Las fuerzas federales están listas para intervenir “una y otra vez”, advirtió.

Un escenario de tensión social creciente

La advertencia llega en un momento crítico. Las protestas contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei ya se visualizan. En ese marco, Bullrich respondió al diputado Christian Castillo (FIT-U), que cuestionó operativos de seguridad tras manifestaciones: “Y para usted, los 200 policías que fueron heridos… ¿Esos no valen?”, replicó la ministra.

Durante su exposición ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, Bullrich afirmó que Argentina optó por “la decisión del orden” y recordó que se terminaron “9.000 piquetes que destruían al país”. Apuntó directamente a la “militancia que tiró piedras, rompió y levantó veredas”, en clara referencia a movilizaciones recientes.

El caso Fred Machado y la rendición de cuentas pendiente

No quedó fuera del foco el escándalo por José Luis Espert y el empresario Fred Machado. Al ser consultada, Bullrich negó vínculos directos y aseguró que “nuestra situación respecto de Machado fue simplemente seguir adelante con la extradición”. Luego, responsabilizó a ex funcionarios de inteligencia en 2021 por “no haber judicializado informes” sobre el caso.

“Sáquese de encima todo eso que cree que no hicimos, los que no lo hicieron fueron los que elaboraron los informes en 2021”, dijo la ministra.

Claves de la exposición presupuestaria y de seguridad

En su paso por la comisión de Presupuesto, Bullrich desgranó inversiones y objetivos: “USD 96 millones en dos años” para control de fronteras y ciudades críticas como Rosario.

La ministra planteó que pasaron de “USD 270 por agente en 2023 a USD 590” en la actualidad. Además, adelantó que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla $7,8 billones, con un 29,5 % destinado a aviación, 25,8 % a tecnología y 15,1 % a automotores. La lucha contra el narcotráfico tendrá un incremento del 84 %.

Sobre el nuevo Código Penal, Bullrich anunció que se reforzarán figuras como homicidio, abuso sexual, trata de personas, corrupción y delitos informáticos. “Creamos un capítulo completo de delitos informáticos… se incorpora el soborno entre privados y se rediseña el enriquecimiento ilícito.”

Cambio de mando y continuidad

Un detalle que no pasó inadvertido fue la presencia de la viceministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Su asistencia fue interpretada por diputados como un señalamiento de continuidad: Bullrich asumirá su banca de senadora y Monteoliva se perfila como la próxima titular de la cartera en diciembre.

La exposición se desarrolló en un ambiente cargado: los bloques del PRO y de La Libertad Avanza recibió con aplausos a Bullrich, mientras que desde la oposición se cuestionó la baja ejecución presupuestaria y la subejecución de capítulos clave de seguridad. La ministra reconoció “techos presupuestarios” y admitió que “no son los fondos que nos hubieran gustado”.