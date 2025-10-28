Patricia Bullrich anticipa mano dura: “Actuaremos una y otra vez”
En medio de marchas por la reforma laboral, la ministra Bullrich asume la represión sistemática y apunta a ex funcionarios por el caso Machado.Política28 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
Con la victoria de La Libertad Avanza (LLA) el pasado domingo y un clima social cada vez más caldeado, la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich lanzó este martes una advertencia clara: el Gobierno no retrocederá frente a manifestaciones que, según su diagnóstico, se transformen en “piedras, caos y destrucción”. Las fuerzas federales están listas para intervenir “una y otra vez”, advirtió.
Un escenario de tensión social creciente
La advertencia llega en un momento crítico. Las protestas contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei ya se visualizan. En ese marco, Bullrich respondió al diputado Christian Castillo (FIT-U), que cuestionó operativos de seguridad tras manifestaciones: “Y para usted, los 200 policías que fueron heridos… ¿Esos no valen?”, replicó la ministra.
Durante su exposición ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, Bullrich afirmó que Argentina optó por “la decisión del orden” y recordó que se terminaron “9.000 piquetes que destruían al país”. Apuntó directamente a la “militancia que tiró piedras, rompió y levantó veredas”, en clara referencia a movilizaciones recientes.
El caso Fred Machado y la rendición de cuentas pendiente
No quedó fuera del foco el escándalo por José Luis Espert y el empresario Fred Machado. Al ser consultada, Bullrich negó vínculos directos y aseguró que “nuestra situación respecto de Machado fue simplemente seguir adelante con la extradición”. Luego, responsabilizó a ex funcionarios de inteligencia en 2021 por “no haber judicializado informes” sobre el caso.
“Sáquese de encima todo eso que cree que no hicimos, los que no lo hicieron fueron los que elaboraron los informes en 2021”, dijo la ministra.
Claves de la exposición presupuestaria y de seguridad
En su paso por la comisión de Presupuesto, Bullrich desgranó inversiones y objetivos: “USD 96 millones en dos años” para control de fronteras y ciudades críticas como Rosario.
La ministra planteó que pasaron de “USD 270 por agente en 2023 a USD 590” en la actualidad. Además, adelantó que el proyecto de Presupuesto 2026 contempla $7,8 billones, con un 29,5 % destinado a aviación, 25,8 % a tecnología y 15,1 % a automotores. La lucha contra el narcotráfico tendrá un incremento del 84 %.
Sobre el nuevo Código Penal, Bullrich anunció que se reforzarán figuras como homicidio, abuso sexual, trata de personas, corrupción y delitos informáticos. “Creamos un capítulo completo de delitos informáticos… se incorpora el soborno entre privados y se rediseña el enriquecimiento ilícito.”
Cambio de mando y continuidad
Un detalle que no pasó inadvertido fue la presencia de la viceministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Su asistencia fue interpretada por diputados como un señalamiento de continuidad: Bullrich asumirá su banca de senadora y Monteoliva se perfila como la próxima titular de la cartera en diciembre.
La exposición se desarrolló en un ambiente cargado: los bloques del PRO y de La Libertad Avanza recibió con aplausos a Bullrich, mientras que desde la oposición se cuestionó la baja ejecución presupuestaria y la subejecución de capítulos clave de seguridad. La ministra reconoció “techos presupuestarios” y admitió que “no son los fondos que nos hubieran gustado”.
Franco Flexas no da pie con bola: doble derrota electoral y creciente malestar en General Viamonte
El radicalismo de Flexas volvió a sufrir un duro revés en Viamonte, donde atribuyen la pérdida de apoyo al desgaste de su gestión, una parálisis económica, falta de desarrollo industrial, abandono del hospital municipal, déficit habitacional, así como carencias en educación y políticas para frenar el desarraigo.
La Justicia Electoral inicia el escrutinio definitivo: ocho provincias bajo la lupa
Tensión voto a voto: la Justicia Electoral arranca el escrutinio definitivo en ocho provincias clave. El futuro del Congreso, en suspenso.
Caputo se metió en la interna opositora y habló del 2027
Tras la victoria libertaria, Caputo volvió a hablar del “riesgo kuka” y pidió que la oposición construya una “alternativa racional” para 2027.
Radicalismo en crisis: llaman a sesión extraordinaria
Tras la doble derrota electoral, la UCR bonaerense inicia su proceso de normalización para recuperar unidad y fuerza política rumbo al 2027.
Quiénes se despiden del Congreso tras las elecciones
Fin de ciclo en el Congreso de la Nación: varios pesos pesados de la política argentina dejan sus bancas tras las elecciones. Mirá quiénes se despiden.
Elecciones 2025 provincia por provincia: ¿quién ganó?
El país votó para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados. Y 24 de las 72 bancas de la Cámara de Senadores. Grupo La Provincia te presenta los resultados.
Nuevo Senado desde diciembre: bloque por bloque, nombre por nombre
El Senado que asumirá en diciembre mostrará un nuevo equilibrio de fuerzas: Milei crece, el kirchnerismo se mantiene como primera minoría y la oposición tradicional pierde peso en el mapa político nacional.