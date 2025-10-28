El resultado electoral del domingo sigue sacudiendo al peronismo, y ahora la polémica se instaló por el gesto de Cristina Kirchner, que salió a bailar en el balcón de su departamento de Constitución tras la derrota de Fuerza Patria.

El que rompió el silencio fue Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, quien aseguró que el gesto de la expresidenta “no le cayó bien a nadie” dentro del movimiento.

“Una cosa es saludar y otra cosa es bailar. No le cayó bien a nadie, a mí me sorprendió. Estaba en La Plata y cuando me lo dijeron no lo podía creer. Considero que Cristina es una persona inteligente, pero quizás midió mal al saludar a la gente. Estábamos perdiendo una elección, la interpretación del baile no es la correcta”, expresó en diálogo con Radio Con Vos.

“Momentos delicados personales y políticos”

El dirigente sindical reconoció que el peronismo atraviesa “momentos delicados, personales y políticos”, y consideró que la actitud de Cristina Kirchner fue inapropiada para el contexto.

“La elección no fue tan catastrófica, aunque perdimos. La imagen que teníamos era que esto no podía pasar”, agregó Daer, quien esperaba un resultado favorable en la provincia de Buenos Aires.

El comentario llega en medio de fuertes tensiones internas. Mientras en el búnker de Fuerza Patria en La Plata el gobernador Axel Kicillof y los referentes del espacio intentaban contener a la militancia, Cristina Kirchner se mostró sonriente y bailando en su casa de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. “Esa imagen descolocó a muchos compañeros. No era el momento”, resumió un dirigente cercano a Daer.

La CGT se planta frente a la reforma laboral

Daer también aprovechó la entrevista para enviarle un mensaje directo al Gobierno de Javier Milei: la CGT no aceptará una reforma laboral regresiva. “Si la reforma laboral es progresiva, es una cosa. Pero si es para ceder derechos, no habrá ninguna negociación de ningún tipo”, advirtió el líder del gremio de Sanidad.

El sindicalista aseguró que la central obrera ya trabaja para “atar los hilos parlamentarios” y frenar los avances del oficialismo en el Congreso. “Si eso no alcanza, hay que generar presión política y gremial. No hay ninguna predisposición a discutir una agenda que implique transferir derechos de los trabajadores a los empresarios”, remarcó.

De esta forma, Daer anticipó nuevos paros y movilizaciones en caso de que el Ejecutivo insista con su paquete laboral, una advertencia que reaviva el conflicto con el Gobierno nacional.

“Trump fue más inteligente que nosotros”

En otro tramo de la entrevista, el dirigente gremial sorprendió al señalar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un actor clave en el resultado electoral argentino.

Días antes de los comicios, Trump había justificado el rescate financiero al Gobierno de Milei asegurando que lo hizo porque la Argentina “estaba muriendo”. “Fue más inteligente Trump que nosotros para influir sobre la población”, admitió Daer.

Según su análisis, el “apriete de Trump” generó miedo en un sector del electorado que temía un colapso económico si ganaba el peronismo. “Ante la advertencia del lunes negro, hubo una influencia muy grande en la población. Hay un sector que, cuando se mueve de un lado a otro, define una elección. Trump lo entendió mejor que nosotros”, evaluó el cosecretario de la CGT.

Interna en ebullición y futuro sindical incierto

Con la derrota sobre la mesa y la conducción de la CGT en proceso de renovación, Daer se perfila para dejar su cargo junto a Carlos Acuña y Octavio Argüello. Mientras tanto, los sectores gremiales ya comienzan a reorganizarse de cara a lo que anticipan será una nueva etapa de resistencia.

El peronismo, en tanto, busca reacomodarse tras la derrota, con un frente interno que no da tregua. Y la imagen de Cristina Kirchner bailando en el balcón, mientras se confirmaba la caída electoral, se convirtió en el símbolo perfecto de esa fractura: alegría en el gesto, desconcierto en el partido.