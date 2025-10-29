La previa de la semifinal de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo no solo concentra la atención de los hinchas, sino también de las grandes figuras históricas del fútbol argentino.

En ese contexto, Ricardo Bochini, ídolo máximo de Independiente, fue categórico al opinar sobre las chances del conjunto dirigido por Gustavo Costas de revertir la serie, tras caer 1-0 en el partido de ida en el Maracaná.

En torno a esto, Bochini sostuvo: “A Racing lo veo un equipo corredor, que mete, pero no tiene fútbol, no tiene juego. Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego. Si lo logra va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho”.

“Flamengo no es el de otras veces, pero será un partido muy difícil”

Bochini también analizó al rival brasileño, y aunque no lo considera invencible, advirtió que Racing tendrá un desafío complejo por delante.

“Flamengo tampoco es el equipo extraordinario de otras veces, pero está bien parado y tiene algunos jugadores buenos. Va a ser un partido muy difícil”, afirmó el exmediocampista del Rojo, símbolo de una era dorada en Avellaneda.

La baja de Sosa, un golpe sensible para la Academia

Uno de los temas que destacó Bochini fue la ausencia de Santiago Sosa, quien sufrió una fractura de maxilar tras un choque con Marcos Rojo y quedó descartado para la revancha.

“Sosa es una baja muy importante, les va a costar sin él, porque lleva el equipo adelante y puede hacer goles de cabeza”, reflexionó el campeón de cinco de las siete Copas Libertadores ganadas por Independiente.

Para Bochini, la falta de un jugador de ese perfil podría ser determinante ante un rival de jerarquía como Flamengo.

Adrián “Maravilla” Martínez, entre la dependencia y la falta de juego

Consultado por el rendimiento ofensivo del conjunto de Costas, Bochini se refirió a Adrián “Maravilla” Martínez, goleador del equipo.

“¿Cómo lo veo a Maravilla? Es como todo: si le llega alguna pelota, puede meterla. Si no le llega, le cuesta. En el Maracaná jugó solo arriba y no tuvo ni una oportunidad”, sostuvo quien fue figura en los títulos mundiales de Independiente en 1973 —marcando el gol del triunfo ante Juventus en Roma— y en 1984 frente al Liverpool en Tokio.

Elogios a Costas por su capacidad motivacional

Aunque fue muy crítico con el juego del equipo, Bochini dedicó palabras de reconocimiento al entrenador Gustavo Costas, destacando su influencia en el grupo.

“Es un fenómeno como motivador cien por cien, levantando la moral de todos. Y eso hoy en día para un técnico es fundamental. Es hincha de Racing y lo está dirigiendo en esta instancia de la Copa como nadie podría hacerlo”, remarcó el Bocha.

“No le veo posibilidades de ganar la Copa”

Fiel a su estilo, Bochini fue directo al analizar las probabilidades de Racing de conquistar la Libertadores.

“No le veo posibilidades, está llegando ahí nomás. No es que ganó claramente los partidos. Por ahí llega, pero lo veo que no está como para tanto. Tampoco los equipos que enfrentó eran muy superiores, estaban igual y les ganó, como a Peñarol y a Vélez”, sostuvo.

“Nadie de Independiente quiere que Racing gane”

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que el clásico rival se consagre campeón del certamen continental, Bochini fue sincero:

“Y, sí, porque nadie de Independiente quiere que pase eso. Pero si gana acá bien con Flamengo y después te gana 2-0 la final, no podés decir nada. Como ganó la Sudamericana, que la ganó bien, era más que todos los que enfrentó”.

Con su habitual franqueza, el exfutbolista dejó en claro su postura y sumó una voz más al debate sobre el presente de Racing, que buscará hacer historia ante Flamengo en el Cilindro de Avellaneda.