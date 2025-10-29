La postal que recorrió las redes este martes pareció decir más que mil análisis electorales: en la puerta del local de Provincias Unidas en Chivilcoy, la ciudad natal de Florencio Randazzo, apareció un ramo de calas, la flor asociada a los funerales. Un gesto mínimo pero cargado de simbolismo, apenas 48 horas después de la peor elección de la carrera del exministro.

Randazzo, que alguna vez supo controlar cada hilo del poder en su pago chico —“ponía y sacaba intendentes”, recuerdan en la ciudad—, recibió un mensaje silencioso que simbolizó su declive político: “ni en Chivilcoy te quieren”, escribió una usuaria en X al publicar la foto del ramo. La imagen se viralizó y condensó la caída de un dirigente que no logró sostener ni su base local.

Del control total al desplome electoral

El domingo 26, el espacio Provincias Unidas apenas consiguió 15 puntos en Chivilcoy, muy lejos del 41 por ciento de La Libertad Avanza, que arrasó en la ciudad. A nivel provincial, el resultado fue incluso más duro: Randazzo no llegó al piso del 3% necesario para renovar su banca en Diputados. Obtuvo 212.959 votos en Buenos Aires, quedando quinto, detrás de los libertarios, el peronismo, la izquierda y el abogado mediático Fernando Burlando, que lo superó en las urnas.

La derrota no se limitó a Buenos Aires. En todo el país, el armado federal que impulsó junto a gobernadores como Juan Schiaretti y Maximiliano Pullaro fracasó en cada distrito. La única excepción fue Corrientes, donde logró un triunfo aislado. El experimento de tercera vía que buscaba un punto medio entre el mileísmo y el kirchnerismo terminó diluido por la polarización y las fugas internas.

En el último tramo de la campaña, Provincias Unidas se había visto envuelto en una polémica por una campaña falsa que atribuía a Randazzo el respaldo de intendentes bonaerenses de Fuerza Patria, algo que fue rápidamente desmentido.

“Ya denunciamos la publicación y avanzamos en las acciones legales pertinentes para poner fin, de una vez y para siempre, a estas prácticas berretas de la vieja política”, afirmó el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Un cierre con aroma a despedida

El ramo de calas frente al local de Randazzo sintetizó ese final con una elocuencia inesperada. La flor, símbolo de despedidas, pareció sellar el ciclo de quien fuera ministro de Interior y Transporte durante los gobiernos kirchneristas y uno de los protagonistas del peronismo federal en la última década.

Randazzo deja el Congreso en diciembre, sin banca y sin territorio político propio. En 2021 había alcanzado a renovar su mandato por apenas 4.000 votos, pero esta vez quedó a casi 188.000 del umbral mínimo. La imagen de las calas sobre la puerta del local fue, para muchos, el epitafio visual de un proyecto que aspiró a romper la grieta y terminó absorbido por ella.