Con la participación de empresas locales, regionales y representantes de distintos sectores productivos, se realizó en la Sociedad Rural de Carlos Casares una Ronda de Negocios organizada por el Municipio junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, el intendente Daniel Stadnik destacó la relevancia de generar estos espacios de vinculación empresarial.

“Estas rondas son fundamentales para acompañar a nuestras industrias y PyMEs en un contexto difícil. Desde el Municipio seguimos trabajando junto a la Provincia para sostener y potenciar la producción bonaerense”, expresó.

Por su parte, la subsecretaria provincial de Industria y PyMEs, Mariela Bembi, subrayó la necesidad de mantener una articulación constante entre el sector público y privado.







“El desarrollo industrial requiere de presencia del Estado. Espacios como este permiten que nuestras PyMEs crezcan, generen empleo y fortalezcan las economías locales”, afirmó.

La iniciativa fue muy bien recibida por el sector productivo, que valoró la oportunidad de crear nuevos vínculos comerciales y abrir oportunidades de crecimiento en un contexto económico complejo.

Recorrida por empresas del Parque Industrial

Tras la apertura de la Ronda de Negocios, Stadnik y Bembi visitaron las empresas Pagano S.A. y PIMAS Agroindustrial (Agroteam SRL), ambas ubicadas en el Parque Industrial de Carlos Casares.

Durante la recorrida, dialogaron con empresarios locales, conocieron proyectos de inversión y resaltaron la importancia de continuar acompañando al sector industrial, considerado motor del empleo y del desarrollo económico del distrito.

La firma Pagano S.A., con más de 50 años de trayectoria en insumos agropecuarios, incorporó paneles solares mediante un crédito de Financiamiento Verde por 100 millones de pesos, apostando a la eficiencia energética y la sustentabilidad.

En tanto, Agroteam SRL concretó una inversión cercana a los 700.000 dólares para su nueva planta de procesamiento de aceites vegetales y harinas, un paso significativo para fortalecer la cadena agroindustrial local.

La recorrida contó con el acompañamiento de Antonela Espinosa, subsecretaria de Producción y Ambiente del municipio.

Avance en las obras de cordón cuneta

En paralelo al trabajo productivo e industrial, el Municipio avanza con distintas obras de infraestructura urbana. Actualmente se están ejecutando trabajos de cordón cuneta en la calle Misiones, entre Cnel. Dorrego y Av. A. Maya, una mejora que permitirá optimizar la accesibilidad, el escurrimiento del agua y, en consecuencia, la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Estas intervenciones forman parte del plan de obras públicas que la gestión de Stadnik lleva adelante en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar los servicios básicos y la infraestructura vial.

Encuentro con productores rurales

En el ámbito rural, el intendente Daniel Stadnik mantuvo un encuentro con productores de las zonas de Arias, Moctezuma y Algarrobo, con el objetivo de continuar el diálogo sobre la situación actual del sector y las acciones conjuntas que se vienen desarrollando desde el Municipio.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con el estado de los caminos rurales, el avance de los trabajos de mantenimiento y la coordinación de esfuerzos para mitigar los efectos de la emergencia hídrica que afecta a distintas áreas del distrito.

Stadnik resaltó la importancia del diálogo permanente con los productores y el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales para dar respuestas concretas a las demandas del sector agropecuario, clave para la economía de Carlos Casares.

Una gestión con enfoque integral

Las acciones desarrolladas en los últimos días —que abarcan desde la articulación productiva hasta las obras públicas y la atención al sector rural— reflejan una gestión que busca integrar el crecimiento económico con la mejora de la infraestructura y el bienestar comunitario.

Con políticas que promueven la producción, la inversión y el trabajo conjunto con los distintos sectores, Carlos Casares sigue consolidando su perfil de desarrollo sustentable y equilibrado, bajo la conducción del intendente Daniel Stadnik.