Reforma laboral y FMI: la acusación que hizo Hugo Yasky
Hugo Yasky advirtió que la reforma laboral busca “abaratar el trabajo” y acusó al Gobierno de responder a exigencias del FMI y de Estados Unidos.Política29 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El diputado nacional Hugo Yasky (Unión por la Patria) advirtió que el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno “busca abaratar el costo del trabajo a niveles de esclavitud” y lo vinculó directamente con “una demanda del FMI y de los Estados Unidos”.
“Nos encontramos frente a una iniciativa que lo que quiere es abaratar el costo de la mano de obra a niveles de semi esclavitud, con medidas como la extensión de la jornada laboral a 12 horas y la eliminación de la discusión de los Convenios Colectivos de Trabajo a nivel nacional”, señaló el dirigente sindical en declaraciones radiales.
Críticas a la influencia externa
El legislador también apuntó a la relación del Gobierno argentino con la administración de Donald Trump, al sostener que existe “una suerte de intervención de los Estados Unidos” en la política nacional.
“Estamos ante un acuerdo con Trump para sostener al Gobierno de Javier Milei, y esto conlleva condicionamientos como esta reforma laboral”, afirmó Yasky.
El titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) insistió en que las modificaciones a la legislación laboral deberían “pensar en la realidad de los argentinos y no en imperativos del exterior”.
Reclamo por la situación de las pymes y el empleo
Yasky sostuvo que una eventual reforma de la Ley de Contrato de Trabajo debería centrarse en mejorar la situación de los trabajadores, fomentar el empleo y proteger a las pequeñas y medianas empresas, que —según dijo— “se derrumban porque no pueden competir con la entrada de productos importados y porque no hay gente con plata en el bolsillo para comprar”.
El diputado subrayó que, en el contexto actual, “una ley debería apuntar a recuperar el poder adquisitivo y fortalecer el mercado interno, no a precarizar el empleo”.
