La noche en el estadio Presidente Perón estuvo cargada de emociones. Racing Club empató 0-0 ante Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores, tras haber perdido 1-0 en la ida.

El conjunto de Gustavo Costas no logró revertir la serie, a pesar de jugar gran parte del segundo tiempo con un hombre más por la expulsión de Gonzalo Plata en el equipo brasileño.

Pese a las múltiples ocasiones de gol y a la presión constante, el arquero Agustín Rossi fue figura y mantuvo el arco de Flamengo en cero, sellando la clasificación de su equipo a la final del certamen.

“Defraudé a mi gente”

Al finalizar el encuentro, Costas se mostró visiblemente afectado y apenas pudo contener las lágrimas. “No tengo muchas ganas de hablar, menos del partido. Los chicos dejaron todo, como dije siempre voy con ellos a la guerra. Agradecerle a los chicos lo que hicieron y dejaron en la cancha, jugamos con un gran equipo. También agradecer a la gente por el gran apoyo que nos dio. Estuvimos a un paso muy cerca, pero no lo logramos. Defraudé a mi gente”, expresó el entrenador, quebrado por la emoción.

El DT reconoció el golpe anímico que significó la eliminación y la dificultad de asimilarlo. “Hay que pasar esto. Nos duele muchísimo porque estábamos muy ilusionados como toda la gente, que fue extraordinario lo que hizo en estos días. Parecía que íbamos a lograrlo pero no pudimos. ¿Cómo se hace para seguir? Primero hay que salir de acá y a partir de mañana, empezar otra etapa”, agregó.

Una noche difícil en Avellaneda

Durante el primer tiempo, Facundo Cambeses fue clave para mantener viva la ilusión de Racing. El arquero tuvo intervenciones decisivas, incluyendo una espectacular atajada con el rostro ante un mano a mano de Giorgian De Arrascaeta.

Sin embargo, el conjunto brasileño resistió con solidez y logró sostener el empate que lo clasificó a la final. Su entrenador, Filipe Luis, celebró el pase mientras Racing se despedía con el reconocimiento de su gente.

Ahora, Flamengo espera por el ganador del duelo entre Liga de Quito y Palmeiras, que definirán el segundo finalista.

“Los jugadores dejaron todo”

Costas también aprovechó para destacar la entrega y el compromiso de su plantel. “A mis futbolistas les agradezco siempre como hincha por cómo nos representaron. La gran mayoría no jugó copas y pudimos ganar dos. Agradecerles de por vida. Siempre dejaron todo, jugaron desgarrados, Maravilla (Martínez) con la rodilla casi fisurada, con fiebre... Dejaron todo adentro. Jugamos bien, mal o perdíamos, pero el hincha tiene que estar contento porque lo representaron de la mejor manera”, afirmó el técnico.

El DT valoró especialmente la unión del grupo y el apoyo de los hinchas, que colmaron el Cilindro de Avellaneda para alentar hasta el último minuto.

“Hacía años que Racing no estaba tan unido”

El entrenador también analizó lo ocurrido en la ida, donde el gol recibido en el final terminó siendo determinante. “Allá ese gol sobre la hora lo lamentás. Cuando lo echaron a Plata pensamos que lo podíamos lograr, pero esto es fútbol”, sostuvo.

“Lo único que quiero pedir es disculpas, no tenía ganas de venir pero tampoco quiero pagar una multa. Hacía muchísimos años que Racing no estaba tan unido y así hay que seguir por ese camino”, concluyó Costas, con un mensaje final de agradecimiento y esperanza pese a la eliminación.

La tristeza del entrenador se mezcló con el orgullo por el esfuerzo del equipo y el reconocimiento de la hinchada, que despidió al plantel entre aplausos por la entrega mostrada durante toda la competencia.