La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) presentó ante el gobierno de Axel Kicillof una propuesta para que el Presupuesto 2026 destine un 5% del total provincial al Poder Judicial, con la meta de recuperar el histórico 7% que rigió en los años 80.

El planteo, respaldado por el Centro de Investigación y Formación (CIyF) del gremio, advierte que la participación judicial cayó del 5% al 4% entre 2002 y 2021, profundizando una crisis estructural que se refleja en oficinas colapsadas, sobrecarga laboral y salarios deteriorados.

“Resulta imprescindible elevar la participación del Presupuesto judicial al 5% en el corto plazo y recuperar el histórico 7% en el mediano, horizonte mínimo para revertir la crisis que afecta al servicio de justicia”, señala el informe de la AJB.



El análisis del gremio judicial muestra un deterioro sostenido. Mientras a comienzos de los 2000 el gasto en Justicia superaba el 5%, en los últimos años no alcanza el 4%, dejando al sistema con estructuras al borde del colapso.

Más del 90% de los recursos actuales se destinan a salarios, pero los sueldos pierden poder adquisitivo año tras año. La falta de inversión en infraestructura y personal agrava la situación: se multiplican las causas, pero no el personal.

En el fuero laboral, las causas crecieron un 256% en dos décadas, mientras que la dotación de empleados apenas subió un 30%. En el fuero de familia, los expedientes se dispararon un 626% entre 2010 y 2024, pero la planta solo creció un 143%.

Proyecciones para 2026

Con datos al 31 de mayo de 2025, el Presupuesto judicial actual ronda los 1,5 billones de pesos, de los cuales el 95% se destina a salarios. Para 2026, el CIyF proyecta 2,49 billones, incluyendo recomposición salarial, cobertura de cargos vacantes, mantenimiento edilicio y la inflación prevista.

Aun así, la AJB considera que esa cifra solo cubre lo mínimo y no resuelve los problemas estructurales. Por eso, reclama que la Provincia fije un sendero de recuperación presupuestaria que garantice al menos el 7% del total provincial para el Poder Judicial.

El gremio también puso la lupa sobre la situación de los jubilados y pensionados judiciales. Aunque los trabajadores activos aportan sobre el concepto de subcategoría —un adicional remunerativo que representa el 27% del salario—, ese monto no impacta en los haberes previsionales.

Así, los jubilados perciben entre 55% y 63% del salario de un trabajador activo, cuando deberían cobrar entre 70% y 80%, según normativa. Extender el pago de subcategorías implicaría $5.607 millones mensuales adicionales, monto que, según la AJB, en buena parte ya está cubierto por los aportes de los activos.





Una justicia sin aire

Para los judiciales, el diagnóstico es claro: sin presupuesto, no hay justicia posible. El gremio plantea una agenda mínima que incluye la recomposición salarial, la cobertura de cargos vacantes, la apertura de nuevas dependencias y la extensión de derechos previsionales.

La discusión sobre el Presupuesto 2026 no es meramente técnica ni contable, advierten, sino política: está en juego la posibilidad de garantizar un servicio de justicia eficiente y accesible para millones de bonaerenses.

