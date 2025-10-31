Nuevo aumento en el gas natural: así quedan los nuevos valores
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y establece que las empresas deberán ajustar contratos y facturación en un plazo de cinco días.Economía31 de octubre de 2025Andrés Montero
El Gobierno nacional confirmó un nuevo incremento en el precio del gas natural del 7,20%, que se aplicará sobre cada metro cúbico de nueve mil trescientas kilocalorías (9.300 kcal) que ingrese al sistema de transporte en todo el país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y comenzará a regir a partir de noviembre.
La decisión fue oficializada por el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante la Resolución 1698/2025, y establece que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) será el encargado de ajustar los procedimientos de facturación para garantizar la correcta aplicación del recargo.
Detalles de la resolución publicada en el Boletín Oficial
En el documento, Caputo dispuso que el recargo “será equivalente al siete coma veinte por ciento (7,20%) sobre el precio de gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m³) de nueve mil trescientas kilocalorías (9300 kcal) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional”.
El alcance de la medida abarca tanto el gas destinado a la venta como el utilizado para autoconsumo, sobre el cual se aplicará el mismo porcentaje de recargo. Para su cálculo, se deberá multiplicar el volumen consumido, el precio promedio ponderado de las ventas de la empresa que realiza el autoconsumo y la alícuota del recargo fijada en la resolución.
En cuanto a la cadena de comercialización, se estableció que las empresas comercializadoras deberán trasladar el recargo sobre el precio del gas natural adquirido en el PIST, siempre que haya sido percibido previamente por el proveedor del recurso.
Energía redefinió los precios del gas por región
En línea con el anuncio, la Secretaría de Energía, encabezada por María Carmen Tettamanti, comunicó una modificación en el precio del gas natural en el PIST a través de la Resolución N° 433/2025, también publicada en el Boletín Oficial.
El ajuste afectará los contratos correspondientes al Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos, al autoabastecimiento interno, a las exportaciones, a la sustitución de importaciones y a la expansión del sistema de transporte en todas las cuencas hidrocarburíferas del país, dentro del período 2023-2028.
Adecuación contractual y plazos de aplicación
La normativa dispone que ENARSA, las empresas productoras y las distribuidoras o subdistribuidoras de gas natural que hayan suscrito acuerdos en el marco del Plan Gas.Ar deberán adecuar los contratos en un plazo de cinco días corridos desde la publicación de la resolución, o el día hábil siguiente.
Estos instrumentos deberán presentarse ante la Secretaría de Energía y ante el ENARGAS, para que este último verifique el cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 9.4.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, aprobadas por el Decreto N° 2.255/1992 y sus modificaciones.
Además, la resolución instruye al ENARGAS a implementar las medidas necesarias para que las facturas reflejen los nuevos valores fijados para el gas natural en el PIST.
Así quedan los nuevos precios del gas por distribuidora
Los valores actualizados que comenzarán a regir desde noviembre son los siguientes:
Naturgy BAN S.A. (zona norte de Buenos Aires): 2.925
Metrogas S.A. (Capital Federal y Buenos Aires): 2.885
Distribuidora Gas Cuyana S.A. (Mendoza, San Juan y San Luis): 2.943
Distribuidora Gas del Centro S.A. (Córdoba, La Rioja y Catamarca): 2.912
Litoral Gas S.A. (Santa Fe y Buenos Aires): 2.906
Gasnea S.A. (Entre Ríos, Formosa, Chaco y Corrientes): 2.931
Naturgy NOA S.A. (Salta, La Puna y Tucumán): 2.893
Camuzzi Gas Pampeana S.A.:
Buenos Aires: 2.895
Bahía Blanca: 2.852
La Pampa sur: 2.937
La Pampa norte: 2.896
Camuzzi Gas del Sur S.A.:
Buenos Aires sur: 2.828
Chubut sur: 2.829
Neuquén: 2.935
Cordillerano: 2.908
Santa Cruz sur: 2.795
Tierra del Fuego: 2.784
Redengas S.A. (Paraná): 2.935
