Maxi Abad: "Hace 42 años, la Argentina eligió el camino de la libertad"
El senador nacional, Maxi Abad (UCR), se refirió al nuevo aniversario del retorno democrático en Argentina. Desde redes, recordó a Raúl Alfonsín.Legislativas31 de octubre de 2025Soledad Castellano
El 30 de octubre de 1983, el radical Raúl Alfonsín fue elegido presidente tras siete años y meses de dictadura militar. Aquella jornada marcó un antes y un después para la historia argentina y su sistema político. Al respecto, desde sus redes sociales, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad (UCR), celebró el 42 aniversario de la recuperación democrática en el país.
"Hace 42 años, la Argentina eligió el camino de la libertad. Ese día, con Raúl Alfonsín a la cabeza, no solo ganó una elección: se impuso un modelo de país basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto por la Constitución, la educación pública de calidad, la autonomía de las instituciones y la modernización del Estado" expresó el senador Abad en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
En ese sentido, el senador nacional aseguró "Fue una victoria colectiva, que selló el inicio de la etapa más prolongada de democracia en nuestra historia. Un proyecto que nos marcó a todos y que sigue vigente como faro en tiempos de incertidumbre".
En otro tramo del hilo que compartió en redes, el legislador radical agregó "Como hijo de esa gesta democrática y como Senador de la Nación, tengo un compromiso irrenunciable con ese legado. Defenderlo cada día es honrar nuestra historia y proyectar un futuro con libertad, justicia y desarrollo".
30 de octubre de 1983, Día de la Restauración de la Democracia
Ese día se convirtió en un momento histórico que se celebraría a partir de entonces en toda la Argentina. Se trata nada menos que del Día de la Restauración de la Democracia, de la recuperación del Estado de Derecho y el fin definitivo de la última dictadura militar que se había instaurado el 24 de marzo de 1976.
En esa jornada, el por entonces presidente Raúl Alfonsín supo decir “Agradezco el esfuerzo, porque ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización de los argentinos culminara con éxito".
"Yo les pido que comprendan que iniciamos una nueva etapa en la Argentina. Es necesario, absolutamente necesario que todos comprendamos que este día en el que inauguramos una etapa nueva en la Argentina, inauguramos inauguramos un largo período de paz y de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre y de los argentinos. Este día en que recibimos el saludo alborozado de las democracias del mundo y muy particularmente de las democracias de los países de América Latina, como la de Uruguay, como la de Paraguay. Este día debe ser reconocido por los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos”, supo esbozar el por entonces presidente Raúl Alfonsín, quien luego fuera conocido como el padre de la democracia de la República Argentina.
Cabe recordar que, Alfonsín fue elegido presidente en las elecciones del 30 de octubre de 1983 y asumió su cargo el 10 de diciembre de ese año, fecha elegida para conmemorar la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
