Magario: "Milei un aumento de 30% en tres tramos no es lo que marca la ley de Emergencia en Discapacidad"
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, apuntó contra el presidente: "¿Para quién gobernás Milei, si no es para la gente?", dijo.Política31 de octubre de 2025Soledad Castellano
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que se implementará un incremento de entre el 29% y el 35% en los valores del nomenclador correspondiente a los prestadores de servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Según el comunicado oficial, la medida se aplicará en tres etapas consecutivas entre los meses de octubre y diciembre de 2025. Sien embargo, estalló la polémica dado que la norma votada por el Congreso establecía un piso del 70 por ciento.
El incremento se llevará a cabo en tres tramos, con porcentajes que varían según el tipo de servicio y modalidad de atención. Si bien no se especificaron los valores exactos de cada segmento, el ajuste total alcanzará hasta un 35% acumulado hacia diciembre. La decisión fue adoptada mediante una resolución administrativa del Jefe de Gabinete de la Nación, en coordinación con la Agencia Nacional de Discapacidad.
Magario: "¿Para quién gobernás Milei, si no es para la gente?"
Tras este anuncio del gobierno nacional; la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, cuestionó la medida: "Milei un aumento de 30% en tres tramos no es lo que marca la ley de Emergencia en Discapacidad, ratificada en el Congreso Nacional y ya promulgada".
Y agregó "Tu aumento llega un año tarde y no alcanza a ser ni la mitad del 70% del incremento estipulado por Ley".
En ese sentido, dijo "Parece una burla a los prestadores que necesitan recuperar ALGO de lo perdido en estos doce meses de retraso y a las familias de personas con discapacidad que están desesperadas, porque sin un Estado que los acompañe se sienten desamparadas. ¿Para quién gobernás Milei, si no es para la gente?".
Avanzan las obras públicas gestionadas por la Provincia
Desde su cuenta en X, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, enumeró obras que están ejecutándose con el apoyo del gobierno que encabeza Axel Kicillof.
"A pesar del abandono de la obra pública por parte del gobierno nacional, en la Provincia retomamos la construcción del nuevo Centro de Desarrollo Infantil en el barrio Pico de Oro en Florencio Varela, destinado al cuidado integral de niñas y niños de hasta 4 años de edad", comentó Magario sobre la obras que se desarrolla en el distrito que comanda el alcalde Andrés Watson.
Por otro lado, agregó "También avanzamos con la construcción del polo educativo en el barrio Once en Berazategui para que más estudiantes puedan acceder a la educación pública cerca de sus hogares. Desde la Provincia de Buenos Aires seguimos trabajando para fortalecer el sistema educativo".
Magario también destacó desde redes: "Los 400 mil vehículos que transitan la RP63 entre Tordillo y Dolores ya pueden circular más seguros y en mejores condiciones gracias a las obras de repavimentación. Además, avanzamos con las obras de infraestructura vial en la RP1001 de San Pedro y la RP 191, ambas mejorarán la conexión de la región con la Ruta Nacional 9 beneficiando al sector productivo y al turismo. Seguimos trabajando con obras que transforman la vida de las y los bonaerenses".
