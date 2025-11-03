Golpe a los ambientalistas: la Justicia habilitó la licitación de la Hidrovía
La Justicia rechazó una cautelar de ONG y habilitó la audiencia pública por la Hidrovía Paraná, clave para el comercio exterior argentino. Todos los detalles.Argentina03 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 rechazó la medida cautelar presentada por tres organizaciones ambientalistas y dio luz verde a la audiencia pública ambiental convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Con la resolución, el tribunal destrabó el proceso para avanzar en la licitación del sistema de navegación sobre el río Paraná, considerado clave para las exportaciones argentinas.
La medida había sido solicitada por la Fundación Cauce, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Asociación de Abogados Ambientalistas, que cuestionaban el cumplimiento de los estándares de participación ciudadana establecidos por la legislación vigente y el Acuerdo de Escazú.
El fallo que destraba la audiencia pública
El tribunal sostuvo que los peticionantes no lograron acreditar una lesión concreta a los derechos invocados ni irregularidades sustanciales en el procedimiento. En la resolución se aclaró que la audiencia “no implica la aprobación de obras ni de los términos de la licitación”, sino que forma parte de una etapa previa de consulta vinculada a la Evaluación Ambiental de la Vía Navegable Troncal (VNT).
De esta manera, la audiencia pública se realizará el lunes 3 de noviembre a las 9:00, de manera virtual, bajo la organización formal de la ANPyN.
Difusión, transparencia y participación
En el fallo, el juez destacó que la agencia cumplió con los requisitos de difusión y transparencia previstos en el Decreto 1172/2003, al publicar la convocatoria en el Boletín Oficial, en dos diarios de alcance nacional y en su portal institucional.
También se remarcó que el organismo garantizó la inscripción libre y abierta de los participantes, con acceso público a la documentación disponible. Según la ANPyN, el objetivo es “consolidar la transparencia y la participación ciudadana en una etapa temprana del proyecto”.
Respaldo del sector agroexportador
Desde el sector agroexportador celebraron la decisión judicial y remarcaron la importancia estratégica del proceso para las exportaciones nacionales. La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacaron que la Hidrovía moviliza más del 80% de los productos agrícolas que salen del país hacia los mercados internacionales.
El dragado y mantenimiento regular del canal son considerados determinantes para la competitividad logística y la reducción de costos en el transporte de granos y subproductos.
Un proyecto estratégico para el país
El proceso licitatorio, ahora en marcha, abordará la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema, incluyendo el dragado y redragado de la traza fluvial. El juez recordó que el Decreto 699/2024 declaró estas actividades servicio público nacional, lo que refuerza su carácter estratégico para el interés general.
En los aspectos técnicos del fallo, el juzgado recordó que toda medida cautelar debe cumplir con los principios de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y que en este caso no se acreditaron tales condiciones. Además, advirtió que suspender el proceso implicaría “un grave perjuicio al interés público, al frenar un proyecto de alto impacto económico”.
Una vía clave para el comercio exterior
La Hidrovía Paraná-Paraguay es el principal corredor fluvial de Argentina, con 3.442 kilómetros de extensión y alcance sobre siete provincias. Según datos oficiales, por el sistema transitan anualmente unos 4.000 buques de ultramar, permitiendo la salida del grueso de la producción agroindustrial del país.
El funcionamiento eficiente de la vía contribuye a reducir costos logísticos, mejorar la competitividad exportadora y fortalecer la sustentabilidad económica de las regiones vinculadas al comercio exterior.
La CGT advierte acciones si Milei avanza con su reforma
El Gobierno busca avanzar con cambios estructurales en el mundo del trabajo, mientras la central obrera afina su estrategia de resistencia silenciosa.
La Justicia intimó a Pettovello por no convocar al Consejo del Salario
El Juzgado Nacional del Trabajo N°10 intimó al Ministerio de Capital Humano a explicar por qué hace más de seis meses no convoca al Consejo del Salario. La decisión judicial expone la tensión con los gremios en medio de la pérdida del poder adquisitivo.
Reforma laboral: la CGT definió su estrategia y advirtió que “dará batalla” si el Gobierno avanza sin consenso
En un encuentro de más de tres horas, los referentes cegetistas debatieron su postura ante la iniciativa oficial y coincidieron en mantener el diálogo, aunque sin descartar movilizaciones.
Argentina refuerza los controles por la violencia narco en Río
“Mirar con cuatro ojos”, dijo Bullrich al confirmar la alerta máxima por la violencia narco en Río. Refuerzan la vigilancia en la Triple Frontera.
Elecciones 2025: el escrutinio dejó firme el mapa político
El escrutinio definitivo confirmó los triunfos libertarios y peronistas en cinco provincias, pero Buenos Aires sigue en vilo. ¿Qué se sabe del conteo?
¿Cómo quedará la Cámara de Diputados tras la ruptura del PRO?
La salida de siete legisladores del PRO hacia las filas de Javier Milei reordena el tablero político en el Congreso. Con los pases, LLA alcanza el tercio de bancas que le garantiza blindar sus decretos y marcar la agenda legislativa.
Aumentan los alquileres: qué contratos suben y cuánto deberán pagar los inquilinos
En noviembre vuelven a actualizarse los valores de los alquileres en todo el país. Las subas dependerán del tipo de contrato y del índice aplicado en cada caso.