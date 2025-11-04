Escándalo ANDIS: la Cámara define si anula la causa por sobornos en la compra de medicamentos

La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez este martes en la causa ANDIS, que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad. La audiencia, que había sido postergada la semana pasada, se realizará desde las 10.30 en los tribunales de Comodoro Py.

El expediente llega en apelación luego de que el juez federal Sebastián Casanello rechazara los planteos de nulidad presentados por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, y por el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

El caso será revisado por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes deberán decidir si confirman el rechazo a las nulidades o si ordenan que se rehaga parte de la investigación.

Los argumentos de la defensa

Los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker argumentan que la causa se inició a partir de audios que habrían sido obtenidos de manera ilegal. En esas grabaciones —que hoy están bajo análisis judicial—, Spagnuolo mencionaba a Suizo Argentina como parte del presunto circuito de sobornos para direccionar la compra de medicamentos de alto costo.

El abogado de los empresarios, Martín Magram, pidió la nulidad absoluta del expediente al sostener que las grabaciones “fueron adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”.

Por su parte, el juez Casanello y el fiscal Franco Picardi consideraron que los planteos eran “errados” y “contradictorios”, y que su único fin era entorpecer una pesquisa incipiente. Por eso, el fiscal había solicitado el pasado 9 de octubre realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares para recolectar más pruebas sobre posibles irregularidades en las licitaciones del organismo.

Los nombres que aparecen en los audios

Según trascendió, en las grabaciones atribuidas a Spagnuolo no solo se mencionan a empresarios del rubro farmacéutico, sino también a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, figura clave dentro del entorno presidencial.

Si bien no hay imputaciones formales sobre ellos, la sola mención en el expediente generó fuerte repercusión política en la Casa Rosada y dentro del oficialismo.

Qué puede pasar ahora

La Cámara Federal deberá resolver si mantiene en pie la investigación o si hace lugar a los reclamos de nulidad. Si confirma el fallo de Casanello, la causa —que continúa bajo secreto de sumario— seguirá su curso hacia una nueva etapa de recolección de pruebas.

Se espera que la fiscalía defienda su postura en la audiencia de apelación, buscando ratificar la validez de los audios y la legalidad de la pesquisa. La decisión del Tribunal podría conocerse en los próximos días.