Escándalo ANDIS: la Cámara define si anula la causa por sobornos
La Cámara Federal define si anula la causa ANDIS por sobornos en la compra de medicamentos. En los audios, se menciona a Karina Milei y a “Lule” Menem.Política04 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez este martes en la causa ANDIS, que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad. La audiencia, que había sido postergada la semana pasada, se realizará desde las 10.30 en los tribunales de Comodoro Py.
El expediente llega en apelación luego de que el juez federal Sebastián Casanello rechazara los planteos de nulidad presentados por la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, y por el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
El caso será revisado por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes deberán decidir si confirman el rechazo a las nulidades o si ordenan que se rehaga parte de la investigación.
Los argumentos de la defensa
Los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker argumentan que la causa se inició a partir de audios que habrían sido obtenidos de manera ilegal. En esas grabaciones —que hoy están bajo análisis judicial—, Spagnuolo mencionaba a Suizo Argentina como parte del presunto circuito de sobornos para direccionar la compra de medicamentos de alto costo.
El abogado de los empresarios, Martín Magram, pidió la nulidad absoluta del expediente al sostener que las grabaciones “fueron adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”.
Por su parte, el juez Casanello y el fiscal Franco Picardi consideraron que los planteos eran “errados” y “contradictorios”, y que su único fin era entorpecer una pesquisa incipiente. Por eso, el fiscal había solicitado el pasado 9 de octubre realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares para recolectar más pruebas sobre posibles irregularidades en las licitaciones del organismo.
Los nombres que aparecen en los audios
Según trascendió, en las grabaciones atribuidas a Spagnuolo no solo se mencionan a empresarios del rubro farmacéutico, sino también a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, figura clave dentro del entorno presidencial.
Si bien no hay imputaciones formales sobre ellos, la sola mención en el expediente generó fuerte repercusión política en la Casa Rosada y dentro del oficialismo.
Qué puede pasar ahora
La Cámara Federal deberá resolver si mantiene en pie la investigación o si hace lugar a los reclamos de nulidad. Si confirma el fallo de Casanello, la causa —que continúa bajo secreto de sumario— seguirá su curso hacia una nueva etapa de recolección de pruebas.
Se espera que la fiscalía defienda su postura en la audiencia de apelación, buscando ratificar la validez de los audios y la legalidad de la pesquisa. La decisión del Tribunal podría conocerse en los próximos días.
Nuevas autoridades y reclamos en la Justicia bonaerense
La asunción de nuevas autoridades coincidió con fuertes planteos por la situación salarial y la falta de personal en los tribunales bonaerenses.
Presupuesto bonaerense 2026: los números detrás de la emergencia
Conocé cuánto destina el Presupuesto bonaerense 2026 a obras y políticas sociales, y qué pasará con los impuestos en medio de la caída de recursos.
Magario: "Creemos en un modelo en el que nadie se salva solo"
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, se refirió a la presentación de los proyectos de leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026.
Sindicatos y dirigentes conmemoran los 20 años del “No al ALCA”
Mar del Plata reúne a referentes sindicales, sociales e internacionales en dos jornadas de debate y acción por la integración y la soberanía regional.
Villarruel ordenó desactivar los despachos “heredados”, pero el Senado se rebeló
La vicepresidenta había dispuesto que los legisladores que terminan mandato devolvieran oficinas, muebles y equipos antes del 10 de diciembre. Sin embargo, distintos bloques se opusieron y comenzaron el reacomodamiento interno.
Cascallares destacó los avances en la Ruta 4 y la articulación con la Provincia
Mientras avanza la modernización de la Ruta 4, el intendente entregó materiales a escuelas agrarias y la Granja Educativa Municipal para fortalecer la producción sustentable.
Golpe a los ambientalistas: la Justicia habilitó la licitación de la Hidrovía
La Justicia rechazó una cautelar de ONG y habilitó la audiencia pública por la Hidrovía Paraná, clave para el comercio exterior argentino. Todos los detalles.