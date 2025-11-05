Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el senador nacional por el radicalismo, Maxi Abad, brindó detalles de su encuentro junto a otros legisladores con el Papa León XIV.

"Tuve el honor de participar de un encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano, junto a una delegación de legisladores argentinos de distintos espacios políticos", escribió Abad en sus redes.

En ese sentido, el legislador indicó "Fue una experiencia profundamente enriquecedora, donde dialogamos sobre los desafíos sociales y económicos que atraviesan América Latina y el mundo, y el rol fundamental de la política en la construcción de paz, justicia y fraternidad".

El radical reflexionó al respecto "El mundo y la Argentina atraviesan un tiempo difícil, donde se necesitan liderazgos que vuelvan a hablar de paz, solidaridad y fraternidad. En ese sentido, la Iglesia sigue teniendo una voz universal que nos interpela a todos".

Asimismo, el legislador acotó "Agradezco a la Fundación FURP, que organizó y financió esta delegación, por promover este tipo de espacios de diálogo y reflexión".

E indicó "Son instancias que trascienden lo partidario y que nos recuerdan que, más allá de las diferencias, hay valores humanos que debemos cuidar y defender entre todos".

Detalles del viaje

Integraron la comitiva que se reunió con el Papa León, los senadores Maximiliano Abad (UCR), Bruno Olivera (La Libertad Avanza) y Juan Carlos Romero (Cambio Federal), junto a los diputados Fernanda Ávila (Unión por la Patria), Álvaro González (larretista), Florencia de Sensi (Pro), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Karina Banfi (UCR); se dirigieron a Roma y El Vaticano, y desde allí a la capital armenia, Ereván.

En la Santa Sede, se encontraron con el papa León XIV, en el marco de este viaje organizado por Furp, que desplazó hasta allí no solo al grupo de legisladores, sino también a Quintana, a Pablo Touzón y a Natalia Giacone, todos de la fundación.

Al Papa le llevaron de regalo una Rosa de Lima hecha por Adrián Pallarols, un poncho tucumano y una foto de la misa que León celebró en San Agustín con el Papa Francisco, en ese momento Jorge Bergoglio, en un marco de alpaca.

La Furp es una institución privada fundada en 1970 por jóvenes profesionales con el fin de contribuir a la formación de líderes, que becó durante todo su recorrido a gobernadores, legisladores, intendentes, concejales, diplomáticos, jueces, periodistas, líderes del sector privado y del tercer sector. Además, tiene una amplia trayectoria en la organización de intercambios culturales e institucionales.

El Papa León

León XIV de nombre secular Robert Francis Prevost, es el 267º Papa de la Iglesia católica y noveno soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 8 de mayo de 2025. Originario de Estados Unidos y nacionalizado peruano, además de ser el primer sumo pontífice de estos dos países y el primero en poseer más de una nacionalidad, también es el segundo papa de América, el primero de América del Norte y el primero de la Orden de San Agustín.