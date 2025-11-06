Las principales organizaciones empresariales de la provincia de Buenos Aires reclamaron una revisión urgente de la Ley Fiscal Impositiva 2026, tras advertir que el esquema actual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos está golpeando de lleno a las pequeñas y medianas empresas bonaerenses.

En un comunicado conjunto, la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación Económica Bonaerense (CEPBA), la Federación Económica (FEBA) y la Unión Industrial de la provincia (UIPBA) señalaron que la falta de actualización de la base no imponible durante los últimos dos años generó que “numerosas pymes que antes no estaban alcanzadas por este impuesto hoy deban tributar, aun cuando sus niveles de facturación no se hayan incrementado o incluso se hayan reducido en términos reales”.

Piden actualizar la base no imponible a $4.600 millones

Según el documento difundido, la inflación acumulada desde la última aprobación de la ley, en 2023, obliga a llevar el piso no imponible a alrededor de $4.600 millones para “restablecer las condiciones originales del régimen y evitar que la falta de actualización continúe afectando la competitividad y sustentabilidad del entramado productivo bonaerense”.

Las cámaras advirtieron que cualquier actualización por debajo de ese monto implicaría “un aumento del impuesto para las pymes” y remarcaron que la medida se vuelve indispensable para recuperar competitividad y frenar el deterioro del empleo industrial.

Además, solicitaron una revisión de las alícuotas vigentes en sectores estratégicos como papel y cartón, y cerveza, que tributan “muy por encima del promedio de la actividad manufacturera” y generan un efecto negativo sobre los costos de toda la producción bonaerense.

Presentación del Presupuesto 2026.

“El 3% que se aplica al cartón duplica la carga de la mayoría de los sectores industriales (1,5%), impactando directamente en la estructura de costos de toda la producción bonaerense”, señalaron.

En el caso de la cerveza, consideraron que se trata de “una actividad emblemática de producción local integrada, con origen en la cebada 100% bonaerense, que debería ser promovida mediante políticas industriales y no castigada con una alícuota del 4%, incluso superior a la vigente en otras provincias”.

Reclamo a la Legislatura y al ministro Augusto Costa

En ese marco, las entidades empresarias presentaron una solicitud formal ante referentes del Poder Legislativo bonaerense para que se revise la estructura impositiva prevista en la nueva ley.

También enviaron una nota al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, “a fines de reiterar la necesidad de eliminar la presión de Ingresos Brutos sobre la industria y, en la inmediatez, rever la excesiva alícuota que se aplica a dichos sectores”.

“El esquema actual daña todo el sistema productivo bonaerense. Ingresos Brutos es un tributo completamente distorsivo que penaliza el valor agregado y resta competitividad a los productos manufacturados”, advirtieron las cámaras.

Finalmente, las organizaciones remarcaron su disposición a trabajar junto al Gobierno provincial en una propuesta superadora. “El sector empresario bonaerense tiene la firme convicción de cooperar en el desarrollo de una estrategia productiva que fomente el crecimiento económico con una estructura tributaria más equilibrada, que haga más competitivos a los productos provinciales”, concluyeron.