redefinen el control del vino: qué cambia para bodegas y productores

El Gobierno nacional avanzó con una reforma profunda en la regulación del sector vitivinícola y derogó 973 normas que regían la producción, industrialización y comercialización del vino en la Argentina. La medida quedó oficializada mediante la Resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, y fue impulsada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) junto con la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Según el Ejecutivo, la modificación apunta a simplificar trámites, reducir costos operativos y adecuar el sistema a estándares internacionales, en una industria que reúne a miles de productores y mueve más de 900 millones de litros por año.

Un nuevo esquema de control

Hasta ahora, el Estado intervenía en todas las etapas del proceso: desde el viñedo y la cosecha hasta la elaboración y el transporte. Con la reforma, esa fiscalización deja de existir y el INV se concentrará exclusivamente en el control del producto final.

Qué significa en la práctica:

No habrá inspecciones en los procesos intermedios.

El control se centrará en verificar que el vino final sea apto para el consumo y no esté adulterado.

Se reduce el volumen de inspecciones presenciales, que rondaban 5.000 por año.

Cambios para bodegas y productores

La modificación alcanza a productores primarios, bodegas, elaboradores artesanales, fábricas de mosto, elaboradores de vinos caseros, plantas fraccionadoras y laboratorios habilitados.

Eliminación de trámites y permisos

Se elimina la Declaración Jurada semanal de elaboración.

Desaparecen multas por presentaciones fuera de término.

Se quitan los permisos de tránsito, que sumaban más de 140.000 trámites al año.

La Certificación de origen, añada y varietal pasa a ser optativa.

Para el comercio internacional, sin embargo, el INV continuará emitiendo certificaciones cuando lo exijan los países compradores.

Argumentos oficiales

La resolución fue firmada por el presidente del INV, Carlos Tizio, y acompañada por el ministro Federico Sturzenegger, quien celebró públicamente la medida. “La Resolución deroga 973 normas y redefine completamente el rol del organismo. Es un imperativo darle flexibilidad a una industria que debe adaptarse a cambios globales”, expresó Sturzenegger.

El Gobierno sostiene que la simplificación reduce espacios para la discrecionalidad y, con ello, el riesgo de corrupción en las fiscalizaciones.

El nuevo régimen comenzará a funcionar plenamente desde el 1 de enero de 2026, aunque el proceso de adecuación administrativa ya está en marcha. La reorganización del INV también incorpora nuevas prácticas enológicas, como la desalcoholización del vino y el uso de ácido fumárico.