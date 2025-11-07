Monotributo: cómo quedaron las escalas y cuánto paga cada categoría en noviembre 2025

ARCA actualizó montos y topes del Monotributo. Enterate cuánto cambia tu cuota y cómo saber si debés recategorizarte. Información clara y al día.

Economía07 de noviembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
ARCA
Monotributo: cómo quedaron las escalas y cuánto paga cada categoría en noviembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó desde noviembre de 2025 las escalas y cuotas del Monotributo, el régimen simplificado que alcanza a alrededor de dos millones de monotributistas entre trabajadores independientes y pequeños contribuyentes. La actualización ajusta tanto los topes de facturación anual como los montos mensuales que se deben pagar, de acuerdo con la variación semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Diego Spagnuolo, afuera del Gobierno.Spagnuolo cambió su defensa y dice que los audios fueron con inteligencia artificial

Cómo quedaron los topes de facturación

El sistema establece 11 categorías, definidas conforme al nivel de ingresos anuales del contribuyente. Los límites vigentes desde noviembre de 2025 son:

A: $8.992.597,87
B: $13.175.201,52
C: $18.473.166,15
D: $22.934.610,05
E: $26.977.793,60
F: $33.809.379,57
G: $40.431.835,35
H: $61.344.853,64
I: $68.664.410,05
J: $78.632.948,76
K: $94.805.682,90

Estos valores determinan la permanencia o el pase de categoría según la facturación acumulada en los últimos 12 meses.

Cuánto paga cada categoría en noviembre 2025

Las cuotas mensuales que se aplican desde este mes son:

Categoría A: $37.085,74
Categoría B: $42.216,41
Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)
Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)
Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)
Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)
Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)
Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)
Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)
Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes)

El pago debe realizarse hasta el día 20 de cada mes y exclusivamente por medios electrónicos.

Recategorización y mantenimiento del régimen

La recategorización se realiza en enero y julio. El trámite es online mediante CUIT y clave fiscal en el portal oficial de Monotributo ARCA.

Cómo hacer el trámite

Para actualizar la categoría, el contribuyente debe:

  • Ingresar la facturación de los últimos 12 meses.
  • Indicar si utiliza local comercial.
  • Confirmar o corregir la categoría sugerida por el sistema.
  • No deben recategorizarse quienes mantengan la misma escala respecto al período anterior o quienes tengan menos de 6 meses de actividad.

Dónde consultar valores actualizados

Toda la información oficial está disponible en: https://www.arca.gob.ar/monotributo/categorias.asp

Inundaciones en PBA: tensión por la desinversión de MileiInundaciones en PBA: tras la reunión con Nación, crece la tensión por la desinversión de Milei

Mantener la categoría correcta y cumplir con los pagos mensuales es clave para conservar los beneficios del régimen y evitar sanciones.

¿Cuál debería ser la principal prioridad del Gobierno ahora?

Bajar la inflación

Generar empleo

Mejorar la seguridad

Aumentar salarios y jubilaciones

Te puede interesar
Populares
Maximiliano Sciaini, intendente de Roque Pérez

Entrevista GLP. Fulminante derrota de Sciaini en Roque Pérez: apuntan a una falta de gestión en salud, seguridad y educación

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas06 de noviembre de 2025

El oficialismo local quedó golpeado en medio de denuncias por abandono de áreas sensibles, caída en la prestación de servicios básicos, aumento del gasto en una planta política sobredimensionada y falta de planificación. El resultado electoral, advierten, reflejó un fuerte rechazo a la vieja política que encarna el intendente.

FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado