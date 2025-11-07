Monotributo: cómo quedaron las escalas y cuánto paga cada categoría en noviembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó desde noviembre de 2025 las escalas y cuotas del Monotributo, el régimen simplificado que alcanza a alrededor de dos millones de monotributistas entre trabajadores independientes y pequeños contribuyentes. La actualización ajusta tanto los topes de facturación anual como los montos mensuales que se deben pagar, de acuerdo con la variación semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Cómo quedaron los topes de facturación

El sistema establece 11 categorías, definidas conforme al nivel de ingresos anuales del contribuyente. Los límites vigentes desde noviembre de 2025 son:

A: $8.992.597,87

B: $13.175.201,52

C: $18.473.166,15

D: $22.934.610,05

E: $26.977.793,60

F: $33.809.379,57

G: $40.431.835,35

H: $61.344.853,64

I: $68.664.410,05

J: $78.632.948,76

K: $94.805.682,90

Estos valores determinan la permanencia o el pase de categoría según la facturación acumulada en los últimos 12 meses.

Cuánto paga cada categoría en noviembre 2025

Las cuotas mensuales que se aplican desde este mes son:

Categoría A: $37.085,74

Categoría B: $42.216,41

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes)

El pago debe realizarse hasta el día 20 de cada mes y exclusivamente por medios electrónicos.

Recategorización y mantenimiento del régimen

La recategorización se realiza en enero y julio. El trámite es online mediante CUIT y clave fiscal en el portal oficial de Monotributo ARCA.

Cómo hacer el trámite

Para actualizar la categoría, el contribuyente debe:

Ingresar la facturación de los últimos 12 meses.

Indicar si utiliza local comercial.

Confirmar o corregir la categoría sugerida por el sistema.

No deben recategorizarse quienes mantengan la misma escala respecto al período anterior o quienes tengan menos de 6 meses de actividad.

Dónde consultar valores actualizados

Toda la información oficial está disponible en: https://www.arca.gob.ar/monotributo/categorias.asp

Mantener la categoría correcta y cumplir con los pagos mensuales es clave para conservar los beneficios del régimen y evitar sanciones.