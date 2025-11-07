Monotributo: cómo quedaron las escalas y cuánto paga cada categoría en noviembre 2025
ARCA actualizó montos y topes del Monotributo. Enterate cuánto cambia tu cuota y cómo saber si debés recategorizarte. Información clara y al día.Economía07 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó desde noviembre de 2025 las escalas y cuotas del Monotributo, el régimen simplificado que alcanza a alrededor de dos millones de monotributistas entre trabajadores independientes y pequeños contribuyentes. La actualización ajusta tanto los topes de facturación anual como los montos mensuales que se deben pagar, de acuerdo con la variación semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Cómo quedaron los topes de facturación
El sistema establece 11 categorías, definidas conforme al nivel de ingresos anuales del contribuyente. Los límites vigentes desde noviembre de 2025 son:
A: $8.992.597,87
B: $13.175.201,52
C: $18.473.166,15
D: $22.934.610,05
E: $26.977.793,60
F: $33.809.379,57
G: $40.431.835,35
H: $61.344.853,64
I: $68.664.410,05
J: $78.632.948,76
K: $94.805.682,90
Estos valores determinan la permanencia o el pase de categoría según la facturación acumulada en los últimos 12 meses.
Cuánto paga cada categoría en noviembre 2025
Las cuotas mensuales que se aplican desde este mes son:
Categoría A: $37.085,74
Categoría B: $42.216,41
Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes)
Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes)
Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes)
Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes)
Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes)
Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes)
Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes)
Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes)
Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes)
El pago debe realizarse hasta el día 20 de cada mes y exclusivamente por medios electrónicos.
Recategorización y mantenimiento del régimen
La recategorización se realiza en enero y julio. El trámite es online mediante CUIT y clave fiscal en el portal oficial de Monotributo ARCA.
Cómo hacer el trámite
Para actualizar la categoría, el contribuyente debe:
- Ingresar la facturación de los últimos 12 meses.
- Indicar si utiliza local comercial.
- Confirmar o corregir la categoría sugerida por el sistema.
- No deben recategorizarse quienes mantengan la misma escala respecto al período anterior o quienes tengan menos de 6 meses de actividad.
Dónde consultar valores actualizados
Toda la información oficial está disponible en: https://www.arca.gob.ar/monotributo/categorias.asp
Mantener la categoría correcta y cumplir con los pagos mensuales es clave para conservar los beneficios del régimen y evitar sanciones.
Consumo en caída y tarjetas al límite: cómo vive hoy la clase media argentina
Un estudio de la Fundación Pensar muestra que la mayoría de los argentinos de clase media siente que su trabajo apenas alcanza para vivir y que su nivel de consumo se redujo drásticamente.
Mercado Libre exigió que el Estado regule a las plataformas chinas
Mercado Libre reclamó regulaciones frente al avance de las plataformas chinas. “Cuando abrís el mercado indiscriminadamente, das trabajo a China”, alertaron.
El CEO de JP Morgan sorprendió con su pronóstico sobre la economía argentina
Jamie Dimon dijo que Argentina no necesitará préstamos por la llegada de USD 100.000 millones en inversiones. Elogió las reformas de Javier Milei.
Es oficial: ANSES actualizó las jubilaciones y asignaciones de noviembre
Se publicaron las resoluciones 338 y 339 en el Boletín Oficial, que establecen el incremento del 2,1% y los nuevos valores de las prestaciones sociales.
Crisis en IOMA: qué dice la denuncia penal contra Kicillof y el titular de la obra social
La presentación judicial fue realizada por un concejal de La Libertad Avanza, que apuntó contra el gobernador y Homero Giles por presuntas irregularidades en la obra social bonaerense.
Mercado Libre exigió que el Estado regule a las plataformas chinas
Mercado Libre reclamó regulaciones frente al avance de las plataformas chinas. “Cuando abrís el mercado indiscriminadamente, das trabajo a China”, alertaron.
Entrevista GLP. Fulminante derrota de Sciaini en Roque Pérez: apuntan a una falta de gestión en salud, seguridad y educación
El oficialismo local quedó golpeado en medio de denuncias por abandono de áreas sensibles, caída en la prestación de servicios básicos, aumento del gasto en una planta política sobredimensionada y falta de planificación. El resultado electoral, advierten, reflejó un fuerte rechazo a la vieja política que encarna el intendente.