Inundaciones en PBA: tensión por la desinversión de Milei

Las inundaciones por el desborde del Río Salado dejaron bajo el agua alrededor de un millón de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, y tras días de acusaciones cruzadas, funcionarios del gobernador Axel Kicillof y una delegación del Ministerio de Seguridad nacional, encabezado por Patricia Bullrich, finalmente se reunieron este jueves.

El encuentro se concretó después de que Bullrich señalara a la Autoridad del Agua bonaerense (ADA) por “no resolver” la situación y advirtiera que la Nación intervendría directamente en los municipios afectados. La respuesta de la Gobernación fue inmediata: acusó al Gobierno nacional de haber paralizado una etapa del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, una obra clave para prevenir las crecidas que hoy afectan a decenas de distritos.

Fuentes cercanas a Kicillof indicaron que el eje del encuentro estuvo puesto en la coordinación de tareas para analizar el estado de situación en las distintas localidades, en el marco de la reactivación de los Comités de Cuencas Hídricas.

“El panorama es extraordinario. Ha caído más del doble de la cantidad de agua que debería caer”, explicó el presidente de la ADA, Damián Costamagna, tras el encuentro. Y recordó que “la semana pasada estuvimos en Bragado y en 9 de Julio, cuando anunciamos las obras del nodo Bragado”.

Mientras tanto, la Dirección de Vialidad Provincial y de Hidráulica desplegó maquinaria pesada —retroexcavadoras, motoniveladoras, retropalas y camiones— para construir terraplenes, defensas y realizar tareas de drenaje en zonas urbanas. Sin embargo, el agua aún no terminó de bajar, y en el corazón de la discusión sigue estando el Plan Maestro, que lleva más de dos décadas en ejecución y todavía no se completó.

Un plan histórico, frenado por falta de fondos

Según el Ministerio de Infraestructura bonaerense, el Plan Maestro Integral del Río Salado es una política de Estado iniciada en 1997, que busca mitigar sequías e inundaciones en 59 municipios, beneficiando a más de 1,5 millones de bonaerenses y recuperando 8 millones de hectáreas productivas.

El proyecto fue dividido en cinco tramos: los tramos I, II y III están finalizados; el IV, parcialmente completo; y el V, aún en etapa de análisis. La etapa 2 del tramo IV, que corresponde a la Nación, se encuentra paralizada, mientras que la Provincia avanza con los preparativos para licitar el tramo V.

La obra se financia mediante el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, que se nutre del 4,31% del Impuesto a los Combustibles, según la Ley 23.966. Pero la gestión nacional de Javier Milei ejecutó apenas el 7,45% de los fondos recaudados entre 2024 y el primer trimestre de 2025: de $175 mil millones, solo $13.011 millones fueron destinados a obras.

Desde la Gobernación aseguran que “las obras de los subtramos A, B y C de la etapa 2 podrían ser finalizadas, pero los recursos recaudados no fueron destinados a los fines que corresponden por ley”.

Nodo Bragado: la obra que promete aliviar el noroeste bonaerense

En paralelo, la Provincia anunció una inversión de $8.800 millones para obras hidráulicas en Mechita, Alberti, Bragado y Morón, junto con la inclusión del Nodo Bragado en el Presupuesto 2026 y la licitación del tramo V del plan en las próximas semanas.

El Nodo Bragado —cuyo estudio fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y elaborado por la consultora Evarsa— permitiría manejar de forma más eficiente las excedencias hídricas de 2,8 millones de hectáreas, beneficiando a municipios críticos como 9 de Julio, Bragado, Lincoln, Trenque Lauquen y General Villegas.

Mientras la emergencia hídrica persiste y los campos continúan anegados, el conflicto entre Nación y Provincia deja expuesta una realidad incómoda: el gobierno de Milei mantiene paralizada una obra clave para prevenir estas inundaciones, pese a disponer de los fondos. La subejecución del presupuesto desnuda una decisión política que agrava el impacto del desastre y deja sin respuestas a los bonaerenses.