El conflicto entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires por las inundaciones volvió a escalar en las últimas horas, tras las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la inmediata respuesta del Ejecutivo bonaerense.

Además, mientras desde Nación intentan cargar la responsabilidad sobre la gestión provincial, la administración de Axel Kicillof avanza con medidas concretas para asistir a los productores rurales que siguen bajo agua en el corazón agropecuario de la provincia.

El nuevo cruce comenzó con el anuncio de Bullrich sobre un supuesto plan de “despliegue operativo” para asistir a las familias aisladas en los distritos más afectados por las lluvias.

“Hemos decidido poner recursos nacionales para abrir caminos y llegar a los pueblos comprometidos”, dijo la ministra, y luego lanzó críticas directas: “Hay problemas entre intendencias que no tienen capacidad de gestión, y la Autoridad del Agua no resuelve cómo es el cauce de las aguas. Lo tiene que ordenar la Provincia de Buenos Aires, pero como no lo está haciendo, nosotros nos vamos a hacer cargo de esta emergencia”.

La respuesta bonaerense: “La Nación paralizó la obra del Salado”

Desde La Plata, el Ministerio de Infraestructura bonaerense respondió con dureza a Bullrich mediante un comunicado titulado “La verdad sobre la obra del Río Salado”.

“El Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado es una política de Estado que desde 1997 se desarrolla conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires”, recordó la cartera, y precisó que los trabajos se interrumpieron en diciembre de 2023 por decisión del Ejecutivo nacional, en el marco del recorte de la obra pública que afectó a más de 2.300 proyectos en todo el país.

Según el comunicado, “de haberse mantenido el ritmo de ejecución previo, la obra del tramo 4 podría haberse finalizado durante 2024”, mientras que el financiamiento internacional del tramo 5 —a cargo de la Provincia— quedó trabado “por la falta de finalización del tramo nacional pendiente”.

La Provincia también destacó que los tramos 1, 2 y 3, ya concluidos, “demostraron su eficacia” al mejorar el escurrimiento en los municipios comprendidos y reafirmó que “la inversión en infraestructura es fundamental para producir más y con mejor calidad de vida”.

La tensión política entre Nación y Buenos Aires vuelve a situar en el centro del debate a la Cuenca del Salado, una megaobra clave que lleva casi tres décadas y que podría evitar los desbordes que hoy afectan a más de 4,7 millones de hectáreas productivas, según estimaciones privadas.

Alivio fiscal bonaerense: exenciones y prórrogas para el campo

En paralelo al cruce con el gobierno nacional, la administración bonaerense implementó una batería de medidas fiscales para acompañar a los productores damnificados.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso la exención y prórroga del Impuesto Inmobiliario Rural para campos con pérdidas superiores al 50% en 19 distritos declarados en emergencia o desastre agropecuario, entre ellos Bolívar, Carlos Casares, Pehuajó, 9 de Julio, Chivilcoy y Trenque Lauquen.

Desde ARBA explicaron que los beneficios “están dirigidos exclusivamente a quienes desarrollan la actividad agropecuaria como principal fuente de ingresos y vieron comprometida su producción por inundaciones o sequías”.

Y agregaron: “Nuestra tarea es acompañar a los sectores que producen, generando alivio fiscal en situaciones de emergencia, con una mirada justa y solidaria del sistema tributario”.

Durante el período de emergencia, ARBA suspenderá las ejecuciones fiscales por seis meses y otorgará prórrogas automáticas en créditos del Banco Provincia, como parte de las herramientas de contención económica.

Además, el gobierno provincial mantiene activo un monitoreo técnico permanente para evaluar la incorporación de nuevos distritos y garantizar la transparencia del proceso de certificación.

En medio de una crisis productiva que golpea el corazón del interior bonaerense, la Provincia busca sostener la actividad y el empleo rural, mientras continúa reclamando a la Nación que reactive las obras hidráulicas paralizadas. En palabras del propio gobierno provincial, “es en momentos como este cuando se demuestra el verdadero valor de la obra pública y del trabajo conjunto del Estado”.