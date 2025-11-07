Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), modificó su estrategia judicial en la causa que investiga presuntos pagos de coimas dentro del organismo. Tras meses sin pronunciarse sobre las grabaciones que lo involucraban, ahora sostiene que los audios son falsos y que fueron alterados con herramientas de inteligencia artificial.

Esta semana incorporó a su defensa al abogado y exdiputado Mauricio D’Alessandro, quien formalizó su patrocinio y avanzó con un cambio en el enfoque jurídico.

El pedido de cierre de la causa

Según fuentes vinculadas al expediente, D’Alessandro mantuvo parte de los planteos realizados anteriormente por la defensa pública, pero agregó un argumento central: solicitó el cierre de la causa. Sostiene que los hechos denunciados ya habían sido investigados en un expediente previo, que fue desestimado por el fiscal Carlos Rívolo y el juez Sebastián Casanello por inexistencia de delito.

En ese proceso anterior, el denunciante —identificado como Alejandro Díaz Pascual— había pedido reabrir la causa a mediados de año a partir de los audios. El juez rechazó esa solicitud y consideró que el criterio de desestimación se mantenía firme.

La discusión sobre el antecedente

Sin embargo, fuentes judiciales consultadas señalan que la causa anterior nunca llegó a formalizarse. El fiscal había pedido medidas preliminares, pero finalmente no impulsó la acción penal. Luego, el juez determinó que no correspondía avanzar y desestimó la denuncia.

En ese contexto, se trata de una desestimación y no de un archivo con efecto de cosa juzgada. Esto permitiría que la nueva investigación continúe. La definición sobre este punto quedará en manos de la Cámara Federal.

El debate por la validez de los audios

En paralelo, la nueva defensa plantea que las grabaciones fueron manipuladas. D’Alessandro sostiene que la voz atribuida a Spagnuolo habría sido imitada mediante el uso de inteligencia artificial y que el registro se obtuvo sin autorización, lo que configuraría una violación de garantías constitucionales.

Hasta el cambio de defensa, Spagnuolo no había negado la autenticidad del contenido. Su estrategia previa se había centrado en cuestionar la legalidad de la obtención de los audios, pero sin objetar la voz ni las expresiones grabadas.

La situación de la causa

El abogado de la familia Kovalivker, Martín Magram, había sido el primero en pedir la nulidad de las grabaciones y de todo lo actuado. Ese planteo fue rechazado por el juez Casanello, con respaldo del fiscal Picardi. Ahora, tanto los Kovalivker como Spagnuolo apelaron.

La definición está en manos de la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes deberán resolver si los audios siguen o quedan excluidos del expediente.

Qué puede pasar ahora

Si la Cámara acepta el planteo de la defensa, los audios quedarán fuera de la investigación y el alcance del caso podría modificarse significativamente. Si lo rechaza, las grabaciones seguirán siendo el eje central en la causa por presuntos pagos de sobornos dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad.