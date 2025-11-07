La presencia de arsénico en el agua que consumen miles de bonaerenses volvió a encender las alarmas sanitarias. Un relevamiento del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que monitorea la situación desde hace 14 años, confirmó que en 16 municipios de la provincia de Buenos Aires el agua supera los niveles permitidos por ley, volviéndola peligrosa para el consumo humano.

El estudio, que forma parte del Mapa de Arsénico elaborado por el Instituto, detalla que en 12 partidos del interior y cuatro del Gran Buenos Aires la concentración de arsénico es mayor a 50 partes por billón (ppb), el límite máximo que establece la normativa argentina. En algunos distritos, el valor llega a triplicar ese umbral.

Municipios en “semáforo rojo”

Según el ITBA, Nueve de Julio presenta niveles casi tres veces superiores al máximo permitido, mientras que otros municipios como Chivilcoy, Mercedes, General Rodríguez, Monte, Roque Pérez, Azul, Vicente López, Ezeiza y San Vicente también integran la lista de zonas críticas, con lo que el Instituto denomina “semáforo rojo”.

En estos lugares, las autoridades recomiendan no utilizar el agua de red para consumo ni para la cocción de alimentos. El riesgo no es menor: la exposición prolongada al arsénico puede derivar en el desarrollo de Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), un cuadro clínico que aumenta la posibilidad de padecer cáncer de pulmón, de laringe, tos crónica o fibrosis pulmonar.

A la par, el estudio señala la existencia de una veintena de municipios en “semáforo amarillo”, donde la concentración del elemento no supera el límite nacional pero sí excede los 10 ppb establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como valor máximo seguro. En este grupo figuran Villa Gesell, Olavarría, Baradero y varios distritos del conurbano bonaerense, que deben realizar estudios complementarios para determinar el nivel de riesgo sanitario.

Una solución desde la ciencia

En medio de ese escenario, el CONICET anunció el desarrollo de un nuevo sistema para reducir la concentración de arsénico en el agua, utilizando carbón vegetal sometido a tratamientos químicos y térmicos. Según el organismo, esta tecnología permite disminuir más del 50% de la presencia del elemento cancerígeno y de otros contaminantes como los nitratos, mejorando significativamente la calidad del agua.

El proyecto tiene además un componente ambiental: se basa en la economía circular, ya que utiliza subproductos como hojas, ramas de poda y cáscaras de semillas de girasol, elementos que suelen descartarse como residuos y que ahora podrían tener un uso clave para la potabilización.

“El objetivo es ofrecer soluciones accesibles y sustentables que puedan aplicarse en distintas regiones del país”, explicaron desde el Consejo, que viene trabajando en alternativas para mitigar los efectos del arsénico en comunidades rurales y periurbanas.

Agua segura y controles

El ITBA recuerda que la contaminación por arsénico es un fenómeno natural e histórico, vinculado con la composición del suelo y la profundidad de los pozos de los que se extrae el agua. Sin embargo, advierte que los valores se mantienen estables con el tiempo, lo que exige controles periódicos y políticas públicas sostenidas para garantizar la seguridad sanitaria.

El Mapa de Arsénico que puede consultarse ingresando a este enlace, una herramienta abierta al público, clasifica las regiones según tres niveles:

Menor a 10 ppb: agua segura para el consumo.

Entre 10 y 50 ppb: nivel de precaución, requiere estudios adicionales.

Mayor a 50 ppb: no apta para ingesta directa ni para cocinar.

El ITBA invita a quienes sospechen que el agua de su localidad puede estar contaminada a llevar una muestra al Laboratorio de Ingeniería Química y Medio Ambiente (LIQMA), en Iguazú 341 (CABA), de 8 a 18 horas, junto con un formulario online.