Los vecinos de Maipú dieron un mensaje claro en las urnas: el gobierno de Lorena Otermin perdió terreno y su gestión ya no convence. En septiembre, el oficialismo representado por Somos Buenos Aires cayó frente a Fuerza Patria en las elecciones a concejales. Y un mes más tarde, La Libertad Avanza se impuso en las legislativas nacionales.

El resultado expone el desgaste de un gobierno que ya no logra conectar con la gente. Los reclamos se repiten: déficit habitacional, bajos salarios municipales y falta de médicos en el hospital. “Sus medidas nunca están pensadas para el bienestar de la gente”, repiten los vecinos.

El descontento también tiene nombre propio: Matías Rappallini, el intendente radical que desde junio de 2024 se encuentra en uso de licencia “indefinida” para dedicarse a la empresa familiar Gigot Cosméticos. Su paso por el Ejecutivo quedó marcado por los escándalos: el viaje al Mundial de Qatar en plena gestión y el procesamiento por fraude electoral en 2019. Hoy, el municipio quedó bajo la conducción de Otermin, pero la crisis política y social sigue intacta.

Días atrás, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal de Unión por la Patria, Valeria Barrios, analizó el panorama post comicios y fue contundente: “Los vecinos de Maipú le dijeron basta a un radicalismo que gobierna con autoritarismo, que no escucha y que administra la comuna como si fuera una empresa”.

Matías Rappallini, intendente en uso de licencia.

Viejos reclamos, nuevas derrotas

El diagnóstico coincide con lo que, tiempo atrás, advertían referentes opositores como Tomás Bozzano y Facundo Coudannes, quienes en entrevistas con este medio cuestionaron el abandono de la gestión y la falta de compromiso de Rappallini. Bozzano había señalado el grave déficit habitacional y la ausencia de planificación urbana, mientras que Coudannes fue más directo: “El intendente no tiene vínculo con la gente. Se fue al Mundial en plena gestión, mientras Maipú enfrenta problemas estructurales de vivienda, empleo y servicios básicos”.

La gestión interina de Otermin, lejos de revertir el panorama, parece haber profundizado el malestar. Los vecinos denuncian que los salarios municipales no alcanzan, que el hospital sigue sin médicos suficientes y que el municipio “se maneja como una empresa familiar”.

Lorena Otermin junto a Matías Rappallini.



Un radicalismo en retirada

La caída ante Fuerza Patria y el ascenso de La Libertad Avanza son solo síntomas de un mismo fenómeno: una sociedad que perdió la paciencia. "Faltan profesionales en el hospital y los empleados municipales cobran sueldos de miseria, no llegan a cubrir la canasta básica. Creo que el mensaje de las urnas fue muy claro: quieren un cambio. Y para nosotros también está claro que somos una puerta de esperanza, que algo distinto está llegando a Maipú", sentenció la peronista Barrios.

Cuando los vecinos ven que la gestión se aleja de sus problemas cotidianos, el voto se convierte en castigo. Y eso fue lo que ocurrió en Maipú: un distrito que pide a gritos un cambio y que ya no está dispuesto a tolerar ni licencias eternas ni excusas viejas.