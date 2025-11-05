Lezama parece haberse detenido. Las calles rotas, los caminos rurales intransitables, la falta de viviendas, los reclamos en salud y los salarios municipales que no alcanzan pintan un escenario cada vez más complicado para el intendente Arnaldo Harispe (UCR), que enfrenta un fuerte desgaste político.

El resultado electoral fue contundente: en septiembre, Fuerza Patria se impuso frente al 36% del oficialismo, rompiendo la hegemonía radical. Pero el golpe no solo fue local. En las categorías nacionales, Harispe también perdió: La Libertad Avanza logró imponerse en el distrito, dejando en evidencia un desgaste estructural del radicalismo.

“Lezama se quedó en el tiempo, falta gestión y el pueblo está abandonado”, resumió Juan Martín Pisani, concejal electo de Fuerza Patria, semanas atrás en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, al trazar un panorama crudo del distrito. Según explicó, “hay localidades vecinas que han sabido avanzar porque gestionan mejor”, mientras que en Lezama “todo está estancado”.









Vecinos que hablan de abandono y retroceso

“El pueblo está medio abandonado, no ha progresado. Uno recorre Lezama y ve que está quedada, como si se hubiera detenido en el tiempo”, insistió Pisani, quien apuntó contra la falta de obras, la crisis habitacional y el deterioro del hospital municipal.

En el mismo sentido, Lorena Silva, concejal electa también por Fuerza Patria, advirtió tiempo atrás que el veredicto de las urnas reflejó “una gestión agotada”. “El mensaje para la gestión de Harispe es que evidentemente no está dando respuesta a los vecinos en cuestiones de salud, de vivienda, de caminos rurales, en la atención a necesidades básicas”, afirmó.

Silva, que encabezó la lista opositora que desplazó al oficialismo, aseguró además que el gobierno local muestra “una falta de sensibilidad muy importante”, y que el resultado electoral fue “un mensaje claro de que la gente se cansó de una administración sin respuestas”.



Salud colapsada y sueldos indignos

Los reclamos más duros se concentran en el sistema sanitario. “De las cuatro ambulancias que hay en el hospital local, dos estaban fuera de servicio”, denunció Silva, en referencia al Hospital Municipal “Dr. Francisco Quijano”.

A eso se suma la falta de transparencia. “Nos enteramos por los vecinos, porque no hay acceso a la información como debería haber”, apuntó la concejal, que además criticó la política salarial del Ejecutivo: “El que recién comienza cobra alrededor de 350 mil pesos, con un aumento ínfimo del 5%, que no le gana a la inflación. Muchos jóvenes tuvieron que volver a vivir con sus padres porque no pueden pagar un alquiler”.

La oposición coincide en que el principal problema es la ausencia de gestión. “No hay política de vivienda, hay barrios completamente parados y abandonados desde hace años”, dijo Silva. “El intendente no proyecta, no pide, no gestiona. Están muy tranquilos, sin planificación”, reforzó Pisani.

La crítica se repite entre los vecinos que señalan que, en comparación con distritos como Castelli, Lezama retrocedió. “Allí se han inaugurado cientos de viviendas en estos años, y acá absolutamente nada”, lamentó Silva, y agregó: “El tiempo que se pierde en política y en gestión no se recupera”.





A los problemas estructurales se suma el abandono de los espacios de esparcimiento. “No hay acceso al deporte ni a la cultura en los barrios, las propuestas para el receso escolar fueron pobrísimas”, criticó la concejal electa, quien también señaló la ausencia total de planificación turística, a pesar de que “por Lezama pasa la Ruta 2, donde transitan millones de personas al año, y no existe ninguna política para atraer visitantes”.

La oposición sostiene que el intendente mantiene una mirada limitada sobre la administración local. “Gestiona poco, y por eso no consigue nada”, resumió Pisani.



El mensaje de las urnas y lo que viene

Con la renovación del Concejo Deliberante y una nueva correlación de fuerzas, el oficialismo pierde el control político que mantuvo durante años. Silva y Pisani, junto a María Azul Monges, se preparan para marcar agenda. “Desde el Concejo vamos a acompañar a los vecinos y a insistir para que se concreten las obras y soluciones que hacen falta”, anticiparon.

Mientras tanto, el descontento crece y la figura de Harispe se debilita. En Lezama, la sensación general es que el ciclo político del intendente radical se acerca a su fin, y que los próximos años marcarán una nueva etapa en la vida institucional del distrito.