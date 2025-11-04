Las urnas en Chivilcoy marcaron otro revés para Guillermo Britos y crecen los reclamos vecinales
El oficialismo acumula críticas por problemas con la recolección de residuos, calles intransitables, obras inconclusas y luminarias que ponen en riesgo a la comunidad. Las denuncias de “abandono generalizado” y los resultados electorales confirman el ocaso del britismo.Política04 de noviembre de 2025Pamela Orellana
Golpeado por la derrota de Somos Buenos Aires en las elecciones legislativas locales y provinciales del 7 de septiembre —donde compitió como candidato a senador por la Cuarta Sección—, y tras optar por no acompañar a ningún espacio en las legislativas nacionales del 26 de octubre, Guillermo Britos vio cómo La Libertad Avanza tiñó de violeta el distrito y hoy se perfila como potencial rival por la intendencia en 2027, en un contexto donde pierde apoyo tanto en su propio espacio como entre los vecinos de Chivilcoy.
El mandatario atraviesa su momento más crítico desde que llegó al poder, en medio de promesas de cambios en el gabinete. La derrota de septiembre dejó expuesto el desgaste del vecinalismo de Primero Chivilcoy, que terminó tercero detrás de Fuerza Patria y La Libertad Avanza.
Lejos de reconocer su responsabilidad en el fracaso electoral, Britos disparó contra sus exaliados: “Fuimos a SOMOS con una promesa clara de que mi cara iba a estar en la boleta, no ocurrió… y además nos hicieron campaña en contra. Lamentablemente fui engañado tanto por dirigentes de mi espacio como por el resto de los espacios”.
También apuntó a una confusión del electorado y una campaña relativamente corta, para intentar justificar la mala performance: “Los vecinos no entendieron lo que era SOMOS, no entendieron que esa era mi boleta, y no hubo tiempo tampoco de explicar mucho”.
Incluso criticó la falta de cartelería en las calles durante la campaña nacional, en la que terminó sin acompañar ninguna lista de diputados nacionales, ni siquiera la de la Coalición Cívica en alianza con la UCR, con la que había competido en septiembre.
Ciudad deteriorada y vecinos molestos
Mientras tanto, la crisis política se combina con un creciente malestar social. En Chivilcoy se multiplican las quejas por basurales en llamas, contenedores rotos, luminarias en riesgo, calles intransitables y plazas abandonadas. “Una ciudad deteriorada, triste, sin proyección”, resumen los reclamos que vecinos y concejales hicieron llegar a GRUPOLAPROVINCIA.COM.
Se multiplican los reclamos vecinales por el estado de las calles en Chivilcoy.
El concejal de Unión por la Patria, Fernando Cabani, fue categórico: “Primero Britos abandonó a Chivilcoy y después los chivilcoyanos lo abandonaron en las urnas. Abandono con abandono se paga. Su gestión terminó dividiendo a los vecinos, cancelando al que pensaba distinto, con muchísima soberbia durante todos estos años”.
También cuestionó la pérdida de liderazgo regional: “Chivilcoy perdió el brillo que supo tener. Hay calles asfaltadas en pleno centro que están llenas de pozos y baches”.
Cabani incluso ironizó sobre la ambigüedad política del intendente: “Ese modelo vecinalista le permite hacer turismo político: en una misma semana se saca una foto con Axel Kicillof y otra con Victoria Villarruel”.
“Una gestión cansada”
Por su parte, la concejal Yanila Cofré también cargó contra el deterioro urbano: “Tenemos una ciudad que se encuentra abandonada. Hay muchos basurales a cielo abierto que continuamente se prenden fuego, la ciudad se ve sucia. Hay un deterioro generalizado”.
Y añadió: “Tenemos un serio problema con las luminarias, que se caen. Sabemos que están en riesgo y no se realiza un trabajo a conciencia. Es una gestión cansada, donde a los funcionarios les faltan iniciativas”.
A medida que crecen las críticas y el vecinalismo se fragmenta, el futuro político de Guillermo Britos aparece cada vez más incierto. La oposición ya se reorganiza pensando en 2027: Fuerza Patria y La Libertad Avanza ganan terreno en un distrito que alguna vez fue su bastión.
